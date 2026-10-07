Soner Olgun'un sevenlerini üzen haber! Pankreas kanseriyle mücadele eden usta müzisyen entübe edildi
Türk halk müziği ve özgün müziğin usta ismi Soner Olgun’dan hayranlarını derin üzüntüye boğan haber geldi. Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden 67 yaşındaki ünlü sanatçı, sağlık durumunun aniden kötüleşmesi üzerine kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınarak entübe edildi. Geçen ay yüksek ateş şikayetiyle tedavi gördükten sonra evine geçti ancak Olgun'un durumu yeniden ağırlaştı.
Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden müzisyen Soner Olgun'dan sevenlerini üzen haber geldi.
Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yeniden hastaneye kaldırılan 67 yaşındaki sanatçının yoğun bakıma alındığı ve entübe edildiği öğrenildi.
DURUMU AĞIRLAŞTI
Pankreas kanseri nedeniyle tedavi gören Soner Olgun, durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye götürüldü. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan sanatçının entübe edildiği belirtildi.
YÜKSEK ATEŞ ŞİKâYETİYLE HASTANEYE KALDIRILDI
Olgun, geçen ay da yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye kaldırılmış ve bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü. Daha sonra kendi isteğiyle evine götürülen sanatçının tedavisine burada devam edilmişti.
SAĞLIK DURUMU AĞIRLAŞTI
Ancak sağlık durumunun yeniden ağırlaşması üzerine Olgun'un tekrar hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
TÜRKÜLERE KENDİ YORUMUNU KATTI
Türk halk müziği ve özgün müziği kendine has yorumuyla buluşturan Soner Olgun, yıllar boyunca hem albümleri hem de sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.
MÜZİKSEVERLERİN HAFIZASINDA YER EDİNDİ
"Nazende Sevgilim", "Yakarım Yağmurları", "Gidiyom Gidemiyom" ve "Letafet" gibi eserleri yorumlayan sanatçı, güçlü sesi ve sahne enerjisiyle müzikseverlerin hafızasında yer edindi.
Olgun, "Letafet", "Sevda Diye Bir Kuş", "İyi Bayramlar Türkiye" ve "Herşey Değişmeli" gibi albümleriyle de müzik kariyerini sürdürdü.
SONER OLGUN KİMDİR?
Soner Olgun, 18 Haziran 1959'da Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaya geldi. İlköğrenimini Fethiye'de tamamladıktan sonra Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık Bölümü'nü bitiren Olgun, genç yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başladı.
Özellikle Türk Halk Müziği eserlerine getirdiği modern yorumlarla tanınan sanatçı, uzun yıllardır albüm çalışmaları ve sahne performanslarıyla müzik kariyerini sürdürüyor.
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