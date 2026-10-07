Türk halk müziği ve özgün müziği kendine has yorumuyla buluşturan Soner Olgun, yıllar boyunca hem albümleri hem de sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

MÜZİKSEVERLERİN HAFIZASINDA YER EDİNDİ

"Nazende Sevgilim", "Yakarım Yağmurları", "Gidiyom Gidemiyom" ve "Letafet" gibi eserleri yorumlayan sanatçı, güçlü sesi ve sahne enerjisiyle müzikseverlerin hafızasında yer edindi.

Olgun, "Letafet", "Sevda Diye Bir Kuş", "İyi Bayramlar Türkiye" ve "Herşey Değişmeli" gibi albümleriyle de müzik kariyerini sürdürdü.