Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses evlilik yıl dönümlerinde aşklarını haykırdı! İlk yorum görümceden geldi

"EN GÜZEL HİKAYEMİN ORTAĞI SENSİN" Eşine olan sevgisini dile getiren Tatlıses, paylaşımına şu duygu dolu notu düştü: "07.10.21... Hayatımın en güzel 'evet'i. Yasemin'im; seninle geçen her yıl, hayatıma yeni bir güzellik kattı. Birlikte kurduğumuz yuvamız, paylaştığımız anılar ve bugün büyüyen ailemiz... Hepsi benim için çok kıymetli. İyi ki eşim, yol arkadaşım ve en güzel hikâyemin ortağı sensin. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun sevgilim. Seni çok seviyorum. "

YASEMİN ŞEFKATLİ'DEN YANIT GECİKMEDİ İdo Tatlıses'in bu romantik jestine eşi Yasemin Şefkatli de kayıtsız kalmadı. Paylaşımın altına anında yorum yapan Şefkatli, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Canım sevgilim. İyi ki sen! İyi ki biz. Seni ve aşklarımızın çok seviyorum! Her zaman yanı başınızdayım"

YASEMİN'DEN FOTOĞRAF SERİSİ! Şefkatli, kendi Instagram hesabında ise bugüne kadar görülmemiş karelerin yer aldığı bir fotoğraf serisi paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "07.10.21 Aynı hayatın içinde bin farklı halimize denk geldik. Değiştik, büyüdük, bazen yorulduk... Ama hep birbirimize döndük Her şeye rağmen değil, her şeyle beraber hâlâ birbirini seçmek."

DİKKAT ÇEKEN RÖPORTAJ! Yasemin Şefkatli, kısa sürede yoğun ilgi gören fotoğraf serine eşiyle verdiği bir röportajdan ekran görüntüsü de yayınladı. Söz konusu röportajda çiftin arasında geçen tatlı diyalog dikkat çekti.