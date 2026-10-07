Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses evlilik yıl dönümlerinde aşklarını haykırdı! İlk yorum görümceden geldi
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile dijital içerik üreticisi Yasemin Şefkatli, evliliklerinin yıl dönümünü sosyal medyadan kutladı. İdo Tatlıses'in eşine yazdığı romantik mesaj ve Yasemin Şefkatli'nin yanıtı kısa sürede gündem olurken ilk yorum İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Zübeyde Melek Akkaş'tan geldi.
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in şarkıcı oğlu İdo Tatlıses ile manken ve dijital içerik üreticisi Yasemin Şefkatli, evliliklerinde bir yılı daha geride bıraktı.
2017 yılında başlayan birlikteliklerini 7 Ekim 2021 tarihinde görkemli bir düğünle taçlandıran ünlü çift, evliliklerinin yıl dönümünü sosyal medya hesaplarından yaptıkları romantik paylaşımlarla kutladı.
İdo Tatlıses, eşi Yasemin Şefkatli ile birlikte çekildiği romantik bir fotoğrafı resmi Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
"EN GÜZEL HİKAYEMİN ORTAĞI SENSİN"
Eşine olan sevgisini dile getiren Tatlıses, paylaşımına şu duygu dolu notu düştü:
"07.10.21... Hayatımın en güzel 'evet'i. Yasemin'im; seninle geçen her yıl, hayatıma yeni bir güzellik kattı. Birlikte kurduğumuz yuvamız, paylaştığımız anılar ve bugün büyüyen ailemiz... Hepsi benim için çok kıymetli. İyi ki eşim, yol arkadaşım ve en güzel hikâyemin ortağı sensin. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun sevgilim. Seni çok seviyorum. "
YASEMİN ŞEFKATLİ'DEN YANIT GECİKMEDİ
İdo Tatlıses'in bu romantik jestine eşi Yasemin Şefkatli de kayıtsız kalmadı. Paylaşımın altına anında yorum yapan Şefkatli, duygularını şu sözlerle ifade etti:
"Canım sevgilim. İyi ki sen! İyi ki biz. Seni ve aşklarımızın çok seviyorum! Her zaman yanı başınızdayım"
YASEMİN'DEN FOTOĞRAF SERİSİ!
Şefkatli, kendi Instagram hesabında ise bugüne kadar görülmemiş karelerin yer aldığı bir fotoğraf serisi paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"07.10.21
Aynı hayatın içinde bin farklı halimize denk geldik.
Değiştik, büyüdük, bazen yorulduk...
Ama hep birbirimize döndük
Her şeye rağmen değil, her şeyle beraber hâlâ birbirini seçmek."
DİKKAT ÇEKEN RÖPORTAJ!
Yasemin Şefkatli, kısa sürede yoğun ilgi gören fotoğraf serine eşiyle verdiği bir röportajdan ekran görüntüsü de yayınladı. Söz konusu röportajda çiftin arasında geçen tatlı diyalog dikkat çekti.
Sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşıma, çiftin takipçileri de mutluluk dileklerinde bulundu.
SOSYAL MEDYA YORUMLARI
Sosyal medya kullanıcıları, Tatlıses'in paylaşımına şu yorumları yaptı:
"Kaptın Barbie gibi kızı"
"Mutluluğunuz daim olsun, güzel yavrularınızla"
"Maşallah size"
"Sağlıkla çok mutlu yıllarınız olsun inşallah"
"Nicelerine. Sağlık mutluluk huzur dolu yıllar ellerinizi hiç bırakmayın"
İLK YORUM GÖRÜMCEDEN!
Tatlıses'in paylaşımına gelen ilk yorum ise İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Zübeyde Melek Akkaş'tan geldi.
Akkaş, kardeşinin romantik paylaşımına nazar boncuğu emojileriyle karşılık vererek çiftin bu özel gününü kutladı.
İKİZ BEBEKLERİYLE MUTLULUKLARI İKİ KATINA ÇIKTI
Örnek evlilikleriyle sık sık adlarından söz ettiren çift, 22 Ocak 2024 tarihinde İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını verdikleri ikiz erkek bebeklerini kucağına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.
Yasemin Şefkatli, büyüyen ikizlerinin sevimli anlarını sık sık sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
İDO TATLISES VE YASEMİN ŞEFKATLİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ne zaman evlendi?
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2017 yılında başlayan birlikteliklerini 7 Ekim 2021 tarihinde düzenlenen düğünle nikah masasına taşımıştır.
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin kaç çocuğu var?
Çiftin 22 Ocak 2024 tarihinde dünyaya gelen İbrahim Ayel ve Sinan Emir adında ikiz erkek bebekleri bulunmaktadır.
İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli'ye yıl dönümünde ne yazdı?
İdo Tatlıses paylaşımında, "07.10.21... Hayatımın en güzel 'evet'i. Yasemin'im; seninle geçen her yıl, hayatıma yeni bir güzellik kattı... İyi ki eşim, yol arkadaşım ve en güzel hikâyemin ortağı sensin" ifadelerini kullandı.
(Fotoğraflar İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin sosyal medya hesaplarından alınmıştır.)