Yeşilçam yıldızından endişelendiren kare! Nuri Alço’nun hastane paylaşımı korkuttu: Eşinden açıklama geldi
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Nuri Alço'nun hastanede tedavi altında olduğu ortaya çıktı. Hastane odasında yapılan paylaşım Alço’nun hayranlarını endişelendirirken ilk açıklama ünlü oyuncunun eşi Burcu Alço’dan geldi.
"Taçsız Kraliçe", "Kayıp Kızlar" ve "Ver Elini İstanbul" gibi yapımlarla hafızalara kazınan Nuri Alço'dan sevenlerini endişelendiren bir haber geldi. Türk sinemasının usta ismi, havaların soğumasıyla birlikte yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.
BRONŞLARI TIKANDI HASTANEYE KALDIRILDI
Havaların soğumasına bağlı olarak üşüttüğü belirtilen 75 yaşındaki oyuncunun, bronşlarının tıkanması sebebiyle sağlık durumunun olumsuz etkilendiği öğrenildi.
Rahatsızlanmasının ardından özel bir hastaneye sevk edilen ünlü sanatçı, burada tedavi altına alındı.
HASTANE ODASINDAN PAYLAŞIM YAPTI
Usta oyuncu Nuri Alço'nun hastanede tedavi altında olduğu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ortaya çıktı. Türk sinemasının "Altın Çocuk" lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy'un vefat haberini alan Alço, hastane odasından bir paylaşımda bulundu. Nuri Alço yaşadığı derin üzüntüyü, "Göksel ağabeyciğim... Başımız sağ olsun" sözleriyle dile getirdi.
EŞİ BURCU ALÇO YANINDAN AYRILMIYOR
Hastanede müşahede altında tutulan Nuri Alço'yu, eşi Burcu Alço bir an olsun yalnız bırakmadı.
EŞİ SON DURUMUNU AÇIKLADI
NTV'de yer alan habere göre, usta oyuncunun bronşit sebebiyle hastanede tedavi gördüğünü ifade eden Burcu Alço, durumunun iyi olduğunu da belirtti.
GEÇTİĞİMİZ YIL DA CİDDİ BİR RAHATSIZLIK ATLATMIŞTI
Sinemada "Yeşilçam'ın Kötü Adamı" unvanıyla bilinen Nuri Alço, geçtiğimiz yıl da ciddi bir sağlık sorunu yaşayarak gündeme gelmişti. O dönemde yaşadığı zorlu süreçte eşinin kendisine gösterdiği büyük özveriden bahseden usta oyuncu, vasiyetine dair yaptığı açıklamalarla da çok konuşulmuştu.
Alço, vasiyetine ilişkin konuşmasında, "Öldükten sonra neyim varsa eşime kalacak. Beni yıllardır gittiğim Teşvikiye Camii'nden kaldırın. Alıştım bu ölüm olaylarına artık. Nasıl olsa gideceğiz, ölümden kurtuluş yok" şeklinde ifadeler kullanmıştı.