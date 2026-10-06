Hastanede müşahede altında tutulan Nuri Alço'yu, eşi Burcu Alço bir an olsun yalnız bırakmadı.

NTV'de yer alan habere göre, usta oyuncunun bronşit sebebiyle hastanede tedavi gördüğünü ifade eden Burcu Alço, durumunun iyi olduğunu da belirtti.

Burcu Alço eşinin son sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Ünlü oyuncu, yaptığı bir açıklamada vasiyeti hakkında konuşmuş ve tüm mal varlığını eşine bırakacağını söylemişti.

GEÇTİĞİMİZ YIL DA CİDDİ BİR RAHATSIZLIK ATLATMIŞTI

Sinemada "Yeşilçam'ın Kötü Adamı" unvanıyla bilinen Nuri Alço, geçtiğimiz yıl da ciddi bir sağlık sorunu yaşayarak gündeme gelmişti. O dönemde yaşadığı zorlu süreçte eşinin kendisine gösterdiği büyük özveriden bahseden usta oyuncu, vasiyetine dair yaptığı açıklamalarla da çok konuşulmuştu.