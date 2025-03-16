Nuri Alço ilk kez vasiyetini açıkladı! 73'lük Yeşilçam yıldızından duygu dolu sözler: "'Öldükten sonra neyim varsa..."

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Nuri Alço uzun süren sağlık sorunlarının ardından sağlığına kavuştu. Geçtiğimiz ekim ayında ameliyat olan Alço, yaşadığı zorlu süreci ve eşinin desteğini anlattı. Bir magazin programına konuk olan usta sanatçı hem sağlık durumu hem de vasiyetiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
"Vefalı Bir Eşe Rast Geldim"
2020 yılında kendisinden yaşça küçük olan Burcu Alço ile evlenen Nuri Alço, eşinin desteğini vurgulayarak duygusal açıklamalarda bulundu.
Zor zamanlarında yanında olan Burcu Alço için, "Vefalı bir eşe rast geldim ki bütün hastalığımda yanımdaydı. Bana çok büyük faydası oldu. O olmasaydı belki ölmüştüm. Çoğu zaman ailemin olmadığı yerde o vardı. İlk kalp ameliyatıma yalnız gittim." ifadelerini kullandı.
"Beş Büyük Ameliyat Geçirdim"
Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Alço yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle anlattı:
"Beş tane büyük ameliyat geçirdim ama toparladım. Şu an gayet iyiyim, bir problemim yok."
Usta oyuncu sağlık sürecinde büyük mücadele verdiğini ve eşi Burcu Alço'nun desteğiyle bu süreci atlattığını belirtti.
Nuri Alço Vasiyetini Açıkladı
Yeşilçam'ın efsane ismi, vasiyetini açıklayarak şu ifadeleri kullandı:
"Öldükten sonra neyim varsa eşime kalacak. Beni yıllardır gittiğim Teşvikiye Camii'nden kaldırın. Alıştım bu ölüm olaylarına artık. Nasıl olsa gideceğiz, ölümden kurtuluş yok."
Sanatçının bu açıklamaları hayranlarını duygulandırdı.
Uzun yıllar boyunca sinemaya damga vuran ve hafızalara kazınan Nuri Alço, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
NURİ ALÇO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
26 Nisan 1951'de Eskişehir'da oğan Nuri Alço Türk sinema oyuncusu ve eski manken.
Baba tarafı Pomak asıllı Bulgaristan göçmenidir. Dedesi Kırkpınar pehlivanı Kel Aliço'dur. Askerlikten sonra Eskişehir'deki Altay Spor Kulübünde ve Ordu Millî Takımında profesyonel olarak voleybol oynadı. Sonra kısa bir süre bankacılık ve Pfizer ilaç şirketinin ilaç mümessilliği ile şirket temsilciliğini yaptı.
Ardından çevresinin yönlendirmesi üzerine 26 yaşında Günaydın ve Saklambaç gazetelerinde mankenlik de yapmaya başladı. 1974 yılında Okan Uysaler'in kendisine rol vermesiyle Yeşilçam'a geçti. Daha sonraki süreçte Türker İnanoğlu'nun tavsiyesiyle 'Yakışıklı Kötü Adam' rollerine geçti.