Nuri Alço ilk kez vasiyetini açıkladı! 73'lük Yeşilçam yıldızından duygu dolu sözler: "'Öldükten sonra neyim varsa..."

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Nuri Alço uzun süren sağlık sorunlarının ardından sağlığına kavuştu. Geçtiğimiz ekim ayında ameliyat olan Alço, yaşadığı zorlu süreci ve eşinin desteğini anlattı. Bir magazin programına konuk olan usta sanatçı hem sağlık durumu hem de vasiyetiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Vefalı Bir Eşe Rast Geldim" 2020 yılında kendisinden yaşça küçük olan Burcu Alço ile evlenen Nuri Alço, eşinin desteğini vurgulayarak duygusal açıklamalarda bulundu.

Zor zamanlarında yanında olan Burcu Alço için, "Vefalı bir eşe rast geldim ki bütün hastalığımda yanımdaydı. Bana çok büyük faydası oldu. O olmasaydı belki ölmüştüm. Çoğu zaman ailemin olmadığı yerde o vardı. İlk kalp ameliyatıma yalnız gittim." ifadelerini kullandı.

"Beş Büyük Ameliyat Geçirdim" Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Alço yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle anlattı: "Beş tane büyük ameliyat geçirdim ama toparladım. Şu an gayet iyiyim, bir problemim yok."