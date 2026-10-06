Saç boyunu uzatmayı hedefleyen Dinçöz'e kuaförde profesyonel kaynak uygulaması yapıldı. BAL SARISINA DÖNDÜ Saç rengini kırarak bal sarısı tonlarını tercih eden Dinçöz'ün yeni tarzı, yapılan bu işlemlerin ardından şekillendi.

İşlemlerin ardından saçları uzayan ve bal sarısı rengine kavuşan Petek Dinçöz, yeni tarzıyla ilk pozunu verdi. 2000'Lİ YILLARDAKİ TARZINA GERİ DÖNDÜ İmaj değişikliğinin ardından ortaya çıkan son hali, Dinçöz'ün kariyerinin ilk dönemlerini anımsattı.