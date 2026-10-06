2000'li yıllardaki ikonik görünümüne yeniden kavuştu! Petek Dinçöz’ten eskiyi aratmayan imaj yeniliği
Petek Dinçöz, saçlarına kaynak yaptırıp rengini bal sarısına çevirerek 2000'li yıllardaki görünümüne geri döndü. Ünlü şarkıcının son hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, dış görünümünde kapsamlı bir değişikliğe gitti. Tarzında yeniliğe karar veren Dinçöz, saç boyu ve rengi üzerinde yaptığı dokunuşlarla dikkatleri üzerine çekti. Şarkıcının son görünümü, yıllar önceki tarzını yeniden akıllara getirdi.
SAÇLARINI UZATT
Görünümünü tazelemek için kuaförünün yolunu tutan Dinçöz, ilk olarak saç uzunluğuna müdahale etti.
Saçlarına kaynak uygulaması yaptırarak daha uzun bir form elde eden şarkıcı, ardından renk değişimine geçti.
BAL SARISINA DÖNDÜ
Saç rengini kırarak bal sarısı tonlarını tercih eden Dinçöz'ün yeni tarzı, yapılan bu işlemlerin ardından şekillendi.
2000'Lİ YILLARDAKİ TARZINA GERİ DÖNDÜ
İmaj değişikliğinin ardından ortaya çıkan son hali, Dinçöz'ün kariyerinin ilk dönemlerini anımsattı.
Özellikle 2000'li yıllarda tercih ettiği uzun ve sarı saçlı görünümüne yıllar sonra yeniden kavuşan şarkıcı, bu tarzıyla geçmiş dönemdeki imajını günümüze taşımış oldu.
Sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcının yeni imajına ilgi göstererek "Eski Petek geri geldi" yorumunda bulundu. Şarkıcı Deniz Seki ise meslektaşına "Çok güzel oldu" yorumunda bulundu.