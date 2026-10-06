CANLI YAYIN
Geri

2000'li yıllardaki ikonik görünümüne yeniden kavuştu! Petek Dinçöz’ten eskiyi aratmayan imaj yeniliği

Petek Dinçöz, saçlarına kaynak yaptırıp rengini bal sarısına çevirerek 2000'li yıllardaki görünümüne geri döndü. Ünlü şarkıcının son hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
2000'li yıllardaki ikonik görünümüne yeniden kavuştu! Petek Dinçöz’ten eskiyi aratmayan imaj yeniliği

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, dış görünümünde kapsamlı bir değişikliğe gitti. Tarzında yeniliğe karar veren Dinçöz, saç boyu ve rengi üzerinde yaptığı dokunuşlarla dikkatleri üzerine çekti. Şarkıcının son görünümü, yıllar önceki tarzını yeniden akıllara getirdi.

Petek Dinçöz, imaj değişikliği öncesinde mevcut saçlarıyla kuaför koltuğunda poz verdi. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Petek Dinçöz, imaj değişikliği öncesinde mevcut saçlarıyla kuaför koltuğunda poz verdi. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

SAÇLARINI UZATT

Görünümünü tazelemek için kuaförünün yolunu tutan Dinçöz, ilk olarak saç uzunluğuna müdahale etti.

Ünlü şarkıcının saç rengini bal sarısı tonlarına açmak için boya ve röfle işlemleri uygulandı.Ünlü şarkıcının saç rengini bal sarısı tonlarına açmak için boya ve röfle işlemleri uygulandı.

Saçlarına kaynak uygulaması yaptırarak daha uzun bir form elde eden şarkıcı, ardından renk değişimine geçti.

Saç boyunu uzatmayı hedefleyen Dinçöz'e kuaförde profesyonel kaynak uygulaması yapıldı.Saç boyunu uzatmayı hedefleyen Dinçöz'e kuaförde profesyonel kaynak uygulaması yapıldı.

BAL SARISINA DÖNDÜ

Saç rengini kırarak bal sarısı tonlarını tercih eden Dinçöz'ün yeni tarzı, yapılan bu işlemlerin ardından şekillendi.

İşlemlerin ardından saçları uzayan ve bal sarısı rengine kavuşan Petek Dinçöz, yeni tarzıyla ilk pozunu verdi.İşlemlerin ardından saçları uzayan ve bal sarısı rengine kavuşan Petek Dinçöz, yeni tarzıyla ilk pozunu verdi.

2000'Lİ YILLARDAKİ TARZINA GERİ DÖNDÜ

İmaj değişikliğinin ardından ortaya çıkan son hali, Dinçöz'ün kariyerinin ilk dönemlerini anımsattı.

Şarkıcının dalgalı ve uzun bal sarısı saçları, 2000'li yıllardaki nostaljik tarzını yeniden gözler önüne serdi.Şarkıcının dalgalı ve uzun bal sarısı saçları, 2000'li yıllardaki nostaljik tarzını yeniden gözler önüne serdi.

Özellikle 2000'li yıllarda tercih ettiği uzun ve sarı saçlı görünümüne yıllar sonra yeniden kavuşan şarkıcı, bu tarzıyla geçmiş dönemdeki imajını günümüze taşımış oldu.

Saç rengi ve boyunda yapılan radikal değişimin ardından Dinçöz, yeni görünümüyle kamera karşısına geçti.Saç rengi ve boyunda yapılan radikal değişimin ardından Dinçöz, yeni görünümüyle kamera karşısına geçti.

Sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcının yeni imajına ilgi göstererek "Eski Petek geri geldi" yorumunda bulundu. Şarkıcı Deniz Seki ise meslektaşına "Çok güzel oldu" yorumunda bulundu.

“Senin için mi güzel karısını bıraktı?" Edwina Sponza tek kelimelik yanıt! Gözler İbrahim Kutluay ile Demet Şener’de!
SONRAKİ HABER

"Karısını senin için mi bıraktı?"
Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Magazin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler