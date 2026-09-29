Levent İnanır'dan 14 yıllık darp ve tehdit iddialarına yanıt: "Beni hiçbir yerde göremeyeceksiniz"
Kadir İnanır’ın mirası üzerinden eski eşi Neslihan Acar ile karşı karşıya gelen oyuncu Levent İnanır, hakkında ortaya atılan darp, tehdit ve şiddet iddialarına çok sert yanıt verdi. Acar’ın aldırdığı uzaklaştırma kararının ardından konuşan İnanır, eski eşinin yüzündeki izlerle hiçbir ilgisi olmadığını savunarak "Şerefim ve namusum üzerine söylüyorum; bu olayı benim yaptığımı ispatlasın, bir daha beni göremeyeceksiniz" dedi.
Dayısı Kadir İnanır'ın mirasına ilişkin açıklamaları nedeniyle eski eşi Neslihan Acar'la karşı karşıya gelen Levent İnanır, hakkında ortaya atılan darp ve tehdit iddialarını reddetti.
SUÇLAMALARIN İSPATLANMASINI İSTEDİ
Acar'ın uzaklaştırma kararı aldırdığının duyurulmasının ardından konuşan İnanır, kendisine yöneltilen suçlamaların ispatlanmasını istedi.
LEVENT İNANIR SUÇLAMALARI REDDETTİ
Bir televizyon programına konuşan Levent İnanır, eski eşinin yüzündeki izlere ilişkin darp iddiasını reddederek şu ifadeleri kullandı:
"Burnunun üzerindeki tırnak, benim protezim falan yok. Bir erkek kadına böyle vurmaz, kafasına kül tablasıyla vurmaz. Gideceğiz camiye, Kur'an'ı koyacağız, herkes yemin edecek. Şerefim, namusum üzerine söylüyorum. Bu olayı benim yaptığımı, onların dışında bir kişi çıksın, 'Biliyorum' desin ve ispatlasın. Bakın, bir daha beni hiçbir yerde göremeyeceksiniz."
TARTIŞMA MİRAS AÇIKLAMALARIYLA BAŞLADI
26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybeden Kadir İnanır'ın vefatının ardından, mirası ve vasiyeti üzerinden aile üyeleri arasında anlaşmazlıklar yaşandı.
Tüm mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı belirtilen İnanır'ın vasiyetinin 17 Eylül'de okunması planlanmıştı. Ancak bazı aile fertlerine tebligat ulaşmaması nedeniyle tarih 17 Aralık saat 09.30'a ertelenmişti.
"İRADE SORUNU" SÖZLERİNE TEPKİ
Mirasın Jülide Kural'a bırakılmasına tepki gösteren yeğeni Levent İnanır, dayısının "irade sorunu" olduğunu öne sürmüştü. Neslihan Acar ise Kadir İnanır'ın adalet ve eşitlik adına önemli bir miras bıraktığını belirterek eski eşinin sözlerine tepki göstermişti.
Çiftin kızı Öykü Arıca da annesinin yanında yer alarak, "Tarafım da tavrım da bellidir. Benim annem de babam da Neslihan'dır; bu hep böyle oldu, böyle olacak" sözleriyle destek açıklamasında bulunmuştu.
14 YIL ÖNCEKİ FOTOĞRAFLA TEHDİT EDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ
Tartışmanın ardından sosyal medyada bir paylaşım yapan Neslihan Acar, 14 yıl önce, evliliklerinin sona erdiği dönemde Levent İnanır tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığını iddia etti.
Acar, eski eşinin, olayın ardından çekildiğini söylediği ve yüzündeki izleri gösteren bir fotoğrafı yıllar sonra kendisine göndererek tehditte bulunduğunu öne sürdü. Fotoğrafın annesine de gönderildiğini belirten oyuncu, annesinin görüntüyü güncel sanarak fenalaştığını anlattı.
Eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldıracağını açıklayan Acar, avukatı Şebnem Şencebe aracılığıyla hukuki süreç başlattı.
MENAJERİ UZAKLAŞTIRMA KARARINI DUYURDU
Neslihan Acar'ın menajeri Özlem Ülüş aracılığıyla yayımlanan yazılı açıklamada, mahkemece uzaklaştırma tedbiri kararı verildiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Menajerliğini yürüttüğüm Neslihan Acar tarafından, avukatı Şebnem Şencebe aracılığıyla gerekli hukuki süreç başlatılmıştır. Yürütülen hukuki süreç kapsamında, ilgili kişi hakkında mahkemece uzaklaştırma tedbiri kararı verilmiştir."
"Devam eden yasal sürecin sağlıklı biçimde yürütülmesi ve hukuki sürecin gereklilikleri doğrultusunda, süreç sonuçlanıncaya kadar konuya ilişkin kamuoyuna ve basın mensuplarına herhangi bir açıklama ya da yorum yapılmayacağını bildiririz. Bu süreçte söz hakkı tanıyan, gelişmeleri hassasiyetle takip eden ve desteğini esirgemeyen tüm basın mensuplarına ve kamuoyuna teşekkür ederiz."