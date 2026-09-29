TARTIŞMA MİRAS AÇIKLAMALARIYLA BAŞLADI 26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybeden Kadir İnanır'ın vefatının ardından, mirası ve vasiyeti üzerinden aile üyeleri arasında anlaşmazlıklar yaşandı. Tüm mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı belirtilen İnanır'ın vasiyetinin 17 Eylül'de okunması planlanmıştı. Ancak bazı aile fertlerine tebligat ulaşmaması nedeniyle tarih 17 Aralık saat 09.30'a ertelenmişti.

"İRADE SORUNU" SÖZLERİNE TEPKİ Mirasın Jülide Kural'a bırakılmasına tepki gösteren yeğeni Levent İnanır, dayısının "irade sorunu" olduğunu öne sürmüştü. Neslihan Acar ise Kadir İnanır'ın adalet ve eşitlik adına önemli bir miras bıraktığını belirterek eski eşinin sözlerine tepki göstermişti. Çiftin kızı Öykü Arıca da annesinin yanında yer alarak, "Tarafım da tavrım da bellidir. Benim annem de babam da Neslihan'dır; bu hep böyle oldu, böyle olacak" sözleriyle destek açıklamasında bulunmuştu.

14 YIL ÖNCEKİ FOTOĞRAFLA TEHDİT EDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ Tartışmanın ardından sosyal medyada bir paylaşım yapan Neslihan Acar, 14 yıl önce, evliliklerinin sona erdiği dönemde Levent İnanır tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığını iddia etti. Acar, eski eşinin, olayın ardından çekildiğini söylediği ve yüzündeki izleri gösteren bir fotoğrafı yıllar sonra kendisine göndererek tehditte bulunduğunu öne sürdü. Fotoğrafın annesine de gönderildiğini belirten oyuncu, annesinin görüntüyü güncel sanarak fenalaştığını anlattı. Eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldıracağını açıklayan Acar, avukatı Şebnem Şencebe aracılığıyla hukuki süreç başlattı.