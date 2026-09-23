14 YIL BOYUNCA SAKLANAN FOTOĞRAF

Acar, "O fotoğrafta gördüğünüz kişi şiddete uğramış bir kadın, bir sanatçı, bir anne... Bu yaşadığım ilk şiddet değildi ama son defa oldu. Levent İnanır'dan şiddet gördüm. O fotoğrafı ben çektim, ben Levent'e attım" ifadelerini kullandı.

Acar ayrıca fotoğrafın yıllarca saklanmasına da tepki göstererek, "Diyelim ki Levent doğru söylüyor; 'Bilmiyorum, kim yapmış bunu?' diyor. 14 yıl boyunca o fotoğrafı neden saklamış, bu nasıl bir kötülüktür?" dedi.