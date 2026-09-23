İnanır ailesinde miras kavgası şiddet ifşasına dönüştü! Neslihan Acar'dan Levent İnanır hakkında şok iddia: "77 yaşındaki anneme yolladılar"
Kadir İnanır’ın vasiyeti etrafında dönen miras kavgası yerini intikam ve tehdit krizine bıraktı. Usta oyuncunun vasiyetini savunan Neslihan Acar, Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır’dan 14 yıl önce şiddet gördüğünü açıklayarak darp edildiği fotoğrafı ifşa etti. Fotoğrafın 77 yaşındaki annesine ve kızına tehdit mesajlarıyla gönderildiğini belirten Acar’ın "Bu nasıl bir kin?" feryadı magazin gündemini sarstı.
Kadir İnanır'ın mirasına ilişkin tartışmalar sürerken Neslihan Acar'ın yaptığı paylaşım ve ardından dile getirdiği tehdit iddiaları gündem oldu.
İNANIR'A MİNNET DUYGUSU
Acar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kadir İnanır'ın hayatı boyunca kendi iradesini koruyan bir isim olduğunu vurguladı.
Usta sanatçının barış, adalet ve eşitlik gibi değerlere bağlı olduğunu belirten Acar, İnanır'ın kendisine ve çocuğuna kattığı değerler nedeniyle minnet duyduğunu ifade etti.
PAYLAŞIMIN ARDINDAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA
Neslihan Acar'ın açıklamasından kısa süre sonra sosyal medyada dikkat çeken bazı yazışmalar gündeme geldi.
Levent İnanır'a ait olduğu ileri sürülen bir WhatsApp yazışmasında, Acar'ın yıllar önce şiddete maruz kaldığını öne sürdüğü döneme ait bir fotoğrafın kullanıldığı iddia edildi.
KIZI TEPKİ GÖSTERDİ
Acar'ın kızı Öykü Kardelen Arıca da yaptığı paylaşımda annesine ait olduğu belirtilen söz konusu fotoğrafın aile bireylerinden birine gönderilmesine tepki gösterdi.
"O FOTOĞRAFI BEN ÇEKTİM"
Yaşananların ardından bir televizyon programına katılan Neslihan Acar, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Acar, yaklaşık 14 yıl önce Levent İnanır'dan şiddet gördüğünü iddia ederek gündeme gelen fotoğrafı o dönem kendisinin çektiğini söyledi.
14 YIL BOYUNCA SAKLANAN FOTOĞRAF
Acar, "O fotoğrafta gördüğünüz kişi şiddete uğramış bir kadın, bir sanatçı, bir anne... Bu yaşadığım ilk şiddet değildi ama son defa oldu. Levent İnanır'dan şiddet gördüm. O fotoğrafı ben çektim, ben Levent'e attım" ifadelerini kullandı.
Acar ayrıca fotoğrafın yıllarca saklanmasına da tepki göstererek, "Diyelim ki Levent doğru söylüyor; 'Bilmiyorum, kim yapmış bunu?' diyor. 14 yıl boyunca o fotoğrafı neden saklamış, bu nasıl bir kötülüktür?" dedi.
"77 YAŞINDAKİ ANNEME GÖNDERİLDİ"
Neslihan Acar, yaptığı açıklamaların ardından kendisi ve kızına yönelik hakaret ve tehdit içerikli mesajlar gönderildiğini de ileri sürdü.
Acar'ın iddiasına göre yıllar öncesine ait söz konusu fotoğraf daha sonra 77 yaşındaki annesine gönderildi.
"BU NASIL BİR KİN"
Acar yaşananları şu sözlerle anlattı:
"Benim açıklamalarımdan, kınamamdan sonra buraya telefon açıp kızıma, bana hakaretler, tehditler yolladıktan sonra akşam 77 yaşındaki anneme o fotoğrafı yollayıp altına da 'Sosyal medya paylaşımı yaparken bu fotoğrafı da koysunlar yürekleri yetiyorsa' yazmış. Bu nasıl bir kin, nasıl bir öfke?"
Acar, söz konusu mesajdan haberdar olduğunu ve durumunun iyi olduğunu da belirtti.
İDDİALARI REDDETTİ
Levent İnanır ise hakkında gündeme gelen şiddet iddialarını kabul etmedi. Eski eşi Neslihan Acar'a yönelik şiddet uyguladığı yönündeki iddiayı reddeden İnanır, yaşanan olayla ilgili gerçeği bildiğini ancak şiddeti uygulayan kişinin kim olduğunu açıklamak istemediğini ifade etti.
TARTIŞMANIN MERKEZİNDE KADİR İNANIR'IN VASİYETİ VAR
Neslihan Acar ile Levent İnanır arasındaki tartışmanın arka planında ise Kadir İnanır'ın vasiyetine ilişkin devam eden süreç bulunuyor.
Levent İnanır, daha önce yaptığı açıklamalarda amcasının son yıllarında ağır tedaviler gördüğünü belirterek farklı tarihlerde hazırlanan vasiyetnamelere dikkat çekmiş ve Kadir İnanır'ın iradesine ilişkin soru işaretleri bulunduğunu öne sürmüştü.
ACAR'DAN KADİR İNANIR'A SAVUNMA
Neslihan Acar ise bu açıklamalara karşı çıkarak Kadir İnanır'ın hayatı boyunca inandığı değerlerden vazgeçmeyen ve kendi iradesini koruyan bir sanatçı olduğunu savunmuştu.
DURUŞMA ERTELENDİ
Kadir İnanır'ın farklı tarihlerde hazırladığı üç vasiyetnamenin açılmasına ilişkin hukuki süreç de devam ediyor. Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşma, bazı mirasçılara tebligat ulaştırılamaması nedeniyle 17 Aralık'a ertelendi.