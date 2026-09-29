Özcan Deniz kardeşlerinin açtığı hakaret davasında tanık oldu! Kız kardeşi Sibel'i savundu: "Hakaret değil, 'metres' demiş"
Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ile kardeşi Yurda Deniz'in diğer kardeşleri Sibel Deniz Semerci hakkında açtığı hakaret davasında Aydın'da tanık olarak dinlendi. Duruşma sonrası davayı "yersiz ve haksız" bulan Deniz, "Ettiği şey hakaret de değil. 'Metres' demiş" dedi. Mahkeme ön ödeme ihtarı kararı verdi.
Aydın'da kardeşi Sibel Deniz Semerci hakkında açılan hakaret davasında tanık olarak dinlenen Özcan Deniz, duruşma sonrası yaptığı açıklamada davayı "yersiz ve haksız" olarak nitelendirerek kardeşine destek verdiğini söyledi.
HAKARET DAVASI
Sanatçı Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ile kardeşi Yurda Deniz tarafından diğer kardeşleri Sibel Deniz Semerci hakkında açılan hakaret davasında tanık olarak ifade vermek üzere Aydın Adliyesi'ne geldi.
ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA
Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tanık olarak dinlenen Özcan Deniz, duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yaptı.
HAKSIZ VE YERSİZ DAVA
Kız kardeşi Sibel Deniz Semerci'ye destek olmak amacıyla Aydın'a geldiğini belirten Deniz, davanın haksız ve yersiz olduğunu savundu.
"ETTİĞİ ŞEY HAKARET DE DEĞİL 'METRES' DEMİŞ"
Ünlü sanatçı Özcan Deniz, kardeşinin sözlerinin hakaret kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini savunarak, "Karşı taraf suçlu ama işte bazen böyle kitapta yazan olmadığı için kız kardeşim Sibel şu an burada hakaretten yargılandı. Ettiği şey hakaret de değil. 'Metres' demiş. Ondan sonra işte anneme ve küçük kız kardeşim Melek'e. 'Bir daha bunları yaparsanız sizi yakarım' demiş. Kız kardeşimin kimseyi yaktığı ettiği yok, annedir. Kendi halinde bir hayatı vardır. Burada anneme yapılan zulmü görmüş, bilmiş ve buna müdahale etmiş bir kızdır. Ve söyledikleri de tamamen o an koruma amaçlı. Kız kardeşini, en küçük kız kardeşini bu zalimlerden korumak için yapılmış bir cümledir, durum bu. Ben de destek için geldim, tanık olarak geldim" dedi.
DAVANIN DÜŞMESİ BEKLENİYOR
Mahkeme, sanık Sibel Deniz Semerci hakkında ön ödeme ihtaratı (uyarısı) yapılmasına karar verildiği öğrenilirken, Semerci'nin ön ödemeyi yapması halinde davanın düşmesi bekleniyor.
Davanın şikâyetçileri Ercan Deniz ve Yurda Deniz, Özcan Deniz'in açıklamalarına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapmadı.
AİLEDEKİ GERİLİM NEREDEN BAŞLADI?
Özcan Deniz ile 22 yıl menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz arasındaki anlaşmazlık, Sarıyer'deki villaların tapusu nedeniyle mahkemeye taşınmıştı. Sanatçının başvurusu üzerine aile mahkemesi 2025'te Ercan Deniz hakkında uzaklaştırma kararı vermişti.
DAVA NEREDE, KİM AÇTI, NE KARAR ÇIKTI?
Dava Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Şikâyetçiler ağabey Ercan Deniz ile kardeş Yurda Deniz; sanık, kız kardeş Sibel Deniz Semerci. Özcan Deniz davada tanık olarak dinlendi. Mahkeme, Semerci hakkında ön ödeme ihtarı yapılmasına karar verdi. Ön ödeme ihtarıyla sanığa, belirlenen tutarı süresi içinde ödemesi hâlinde davanın düşeceği bildirilir; Semerci'nin ödemeyi yapması hâlinde davanın düşmesi bekleniyor.