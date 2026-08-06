"Özgürlük" adı altında ahlaki yozlaşma! Bennu Gerede'nin vibratör kolye açıklamalarına büyük tepki

"ALLAH MEMLEKETİMİ BU SİNSİ DÜŞMANLARDAN KORUSUN"

Mevzunun açılması da "planlı tatbikat" gibi duruyordu. O kolyenin ne işe yaradığını önceden bilen sunucu "Boynunda ilginç bir kolye görüyorum, onu biraz anlatır mısın?" diye sordu. Belli ki tüm program o kolye üzerinde kurgulanmıştı.

Gerede gözaltına alındı ve ifadesinin ardından yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı. Yeter mi? Hiç sanmam. Birileri bir yerlerden "ahlaksızlaştırma, yozlaştırma" düğmesine basıp, "operasyon emri" vermiş gibi duruyor. Allah memleketimi bu sinsi düşmanlardan korusun!"