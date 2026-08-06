"Özgürlük" adı altında ahlaki yozlaşma! Bennu Gerede'nin vibratör kolye açıklamalarına büyük tepki
İç çamaşırını andıran kostümlerden dijital mecralardaki mahrem itiraflara kadar sınır tanımayan paylaşımlar kamuoyunda büyük tepki topluyor. Ahlaki sınırların hiçe sayıldığı bu süreçte, son olarak Bennu Gerede'nin "vibratör kolye" açıklamalarıyla gündeme gelmesi toplumsal değerlerde yaşanan yozlaşmanın boyutunu bir kez daha gözler önüne seriyor.
Son dönemde kamuoyunda tartışma yaratan sahne performansları, dijital içerikler ve sosyal medya paylaşımları üzerinden toplumsal değerlerin değişimi ele alındı.
AHLAKİ SINIRLAR VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
Özellikle Bennu Gerede'nin bir YouTube programında "vibratör kolye" hakkında yaptığı açıklamalar ve sonrasında yaşanan gelişmeler üzerinden ahlaki sınırlar ve ifade özgürlüğü tartışmaları değerlendirildi. Günaydın'dan Yüksel Aytuğ 06 Ağustos 2026 tarihli yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Bu işler artık iyice çığırından çıktı. "Özgürlük" paravanı arkasından toplumun fabrika ayarlarıyla oynuyorlar.
"VİBRATÖR KOLYE" HAKKINDA "DERİN" BİLGİLER
İç çamaşırından hallice sahne kostümleri, sandalye üzerinde kucak dansı, artı 18 konserlerde sergilenen teşhircilik, çiftler arasındaki en mahrem konuların ortaya serildiği küfür kıyamet sözde talk show'lar, her türlü örf, adet, gelenek, göreneğe aykırı, aldatma odaklı fütursuz diziler...
Olayın zirve noktası ise geçenlerde yaşandı. Bennu Gerede denilen bir kadın, kendisiyle bir YouTube kanalında gerçekleştirilen sohbette boynuna asılı "vibratör kolye" hakkında "derin" bilgiler vardı, ne lazımsa? Efendim, dürtüleri arttığında yanında olması gerekiyormuş da, umumi tuvalette ya da otomobil kullanırken lazım oluyormuş da...
"ALLAH MEMLEKETİMİ BU SİNSİ DÜŞMANLARDAN KORUSUN"
Mevzunun açılması da "planlı tatbikat" gibi duruyordu. O kolyenin ne işe yaradığını önceden bilen sunucu "Boynunda ilginç bir kolye görüyorum, onu biraz anlatır mısın?" diye sordu. Belli ki tüm program o kolye üzerinde kurgulanmıştı.
Gerede gözaltına alındı ve ifadesinin ardından yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı. Yeter mi? Hiç sanmam. Birileri bir yerlerden "ahlaksızlaştırma, yozlaştırma" düğmesine basıp, "operasyon emri" vermiş gibi duruyor. Allah memleketimi bu sinsi düşmanlardan korusun!"
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