Como Gölü'nde 3 milyon euroluk düğün: Ata Demirağ evlendi

Ata Demirağ, gemi brokeri Rana Akdağ ile hayatını birleştirdi. Düğün, dünya jet-set'inin İtalya'daki gözde tatil destinasyonu Como'da yapıldı. Türkiye'den ve yurt dışından gelen konukların katıldığı düğün, cuma günü başlayıp pazar günü sona erdi. İlk kutlama cuma akşamı Como'nun en ünlü oteli olan Villa d'Este'de yapıldı.



Düğün ise ertesi gün, Como Gölü'nün burnunda yer alan, 17. yüzyıldan kalma soylu konutu ve botanik bahçesi olan Villa Pizzo'da oldu. Süslemesinden yemeklerine, eğlencesinden havai fişeklerine kadar her şeyiyle görkemli geçen düğün dillere düştü. Düğün için 3 milyon euro harcandığı öğrenildi.









Sosyetenin konuştuğu düğünü köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Bülent Cankurt, "Türkiye'den ve yurt dışından konukların katıldığı düğün, cuma günü başlayıp pazar günü sona erdi." ifadelerini kullandı.



İşte Cankurt'un 6 Ağustos 2026 tarihli yazısı:





SOSYETE BU DÜĞÜNÜ KONUŞUYOR



Şubat 2021'de büyük oğlu Kaan Demirağ ile gelini Aslışah Alkoçlar Demirağ'ın mürüvvetini gören ünlü işadamı Hakan Demirağ, hafta sonunda da küçük oğlu Ata Demirağ'ı evlendirdi. Hakan Bey, küçük oğluna öyle bir düğün yaptı ki, bugünlerde sosyetede tek konuşulan bu. Ata Demirağ'ın gemi broker'ı olan Rana Akdağ ile düğünü, dünya jet-set'inin İtalya'daki gözde tatil destinasyonu Como'da yapıldı. Türkiye'den ve yurt dışından konukların katıldığı düğün, cuma günü başlayıp pazar günü sona erdi. İlk kutlama cuma akşamı Como'nun en ünlü oteli olan Villa d'Este'de yapıldı.