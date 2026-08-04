Bennu Gerede hakkında "müstehcenlik" soruşturması başlatıldı: Ünlü fotoğrafçı gözaltına alındı
Fotoğrafçı Bennu Gerede katıldığı bir programda "vibratör" olarak tanımladığı kolyeyi teşhir etmesi ve yaptığı müstehcen açıklamalar sebebiyle "müstehcenlik" suçundan gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, fotoğrafçı Bennu Gerede hakkında sosyal medya üzerinden yayın yapan bir programdaki açıklamaları nedeniyle "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Gerede gözaltına alındı.
VİBRATÖR KOLYEYİ TEŞHİR ETTİ
Başsavcılık, soruşturmanın Gerede'nin program sırasında boynunda taşıdığı ve "vibratör" olarak tanımladığı kolyeyi teşhir etmesi ile yaptığı açıklamalar üzerine başlatıldığını bildirdi.
BAŞSAVCILIKTAN SORUŞTURMA
Kaynak bilgiye göre soruşturma, Türk Ceza Kanunu'ndaki "müstehcenlik" suçlaması kapsamında yürütülüyor. Soruşturmanın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldığı aktarıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında Bennu Gerede gözaltına alındı.
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