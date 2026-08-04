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Bennu Gerede hakkında "müstehcenlik" soruşturması başlatıldı: Ünlü fotoğrafçı gözaltına alındı

Fotoğrafçı Bennu Gerede katıldığı bir programda "vibratör" olarak tanımladığı kolyeyi teşhir etmesi ve yaptığı müstehcen açıklamalar sebebiyle "müstehcenlik" suçundan gözaltına alındı.

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Bennu Gerede hakkında "müstehcenlik" soruşturması başlatıldı: Ünlü fotoğrafçı gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, fotoğrafçı Bennu Gerede hakkında sosyal medya üzerinden yayın yapan bir programdaki açıklamaları nedeniyle "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Gerede gözaltına alındı.

Bennu Gerede (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Bennu Gerede (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

VİBRATÖR KOLYEYİ TEŞHİR ETTİ

Başsavcılık, soruşturmanın Gerede'nin program sırasında boynunda taşıdığı ve "vibratör" olarak tanımladığı kolyeyi teşhir etmesi ile yaptığı açıklamalar üzerine başlatıldığını bildirdi.

BAŞSAVCILIKTAN SORUŞTURMA

Kaynak bilgiye göre soruşturma, Türk Ceza Kanunu'ndaki "müstehcenlik" suçlaması kapsamında yürütülüyor. Soruşturmanın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldığı aktarıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Bennu Gerede gözaltına alındı.

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Bennu Gerede hakkında "müstehcenlik" soruşturması başlatıldı: Ünlü fotoğrafçı gözaltına alındı-2 Bennu Gerede hakkında "müstehcenlik" soruşturması başlatıldı: Ünlü fotoğrafçı gözaltına alındı-3 Bennu Gerede hakkında "müstehcenlik" soruşturması başlatıldı: Ünlü fotoğrafçı gözaltına alındı-4
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