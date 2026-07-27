Erdal Özyağcılar yolunu şaşırınca gülümseten anlar yaşandı! Bursalı hayranından mavi yumurta hediyesi
Bursa'da yazlığına giderken yolunu şaşıran usta oyuncu Erdal Özyağcılar, yol tarifi istediği vatandaşla samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Oyuncuyu hemen tanıyan kadın, Özyağcılar'a organik mavi yumurta hediye etti. O anlar sosyal medyada ilgi gördü.
Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, Bursa'da yazlığına giderken yolunu şaşırınca ortaya gülümseten görüntüler çıktı.
YOL TARİFİNDEN SAMİMİ SOHBETE
Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Nilüferköy Mahallesi'nden geçen Özyağcılar, yol tarifini bir vatandaştan istedi. Yol tarifi sırasında başlayan samimi sohbet kameralara yansırken, oyuncu yaşananları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Özyağcılar, görüntülerde, "Yol soruyordum, yazlığa döneceğim. Hanımefendi yol tarif ederken beni çok severmiş." ifadelerini kullandı.
ORGANİK MAVİ YUMURTA HEDİYESİ
Ünlü oyuncuyu karşısında görünce büyük mutluluk yaşayan kadın ise, "Evet çok seviyordum, hemen tanıdım. Bu kör gözlerimle tanıdım." sözleriyle sevgisini dile getirdi.
Samimi sohbet bununla da sınırlı kalmadı. Kadın, yanında bulunan organik mavi yumurtaları Özyağcılar'a hediye ederek, "Taze folluktan, sıcacık, organik yumurta. Hocama enerji versin, güç versin, sağlıklı, uzun ömür versin." dedi.
HEDİYELERİN ARDINDAN YOLUNA DEVAM ETTİ
Kendisine hediye edilen organik mavi yumurtaları teşekkür ederek kabul eden Erdal Özyağcılar, yol tarifini aldıktan sonra yazlığına doğru yoluna devam etti.