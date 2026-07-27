Rapçi Sefo'dan sürpriz soru! Kendisini tanıyamayan esnaftan övgü dolu sözler: "Yakışıklı çocuksun ne var"

Rap müziğin sevilen isimlerinden Sefo, konser programı için bulunduğu Yalova'da gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında yaşadığı eğlenceli diyalogla sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Sefo'nun pazarcıyla konuştuğu anlar (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

SANATÇI KİMLİĞİNİ GİZLEDİ

Yol kenarında seyyar satıcılık yapan bir pazarcıyla sohbet eden ünlü rapçi, kimliğini gizleyerek samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Yanındakilere esprili bir şekilde, "Ben konsere geç kalmışım, bu kız burada alışveriş yapıyor" diyen Sefo'ya pazarcı, "Sanatçı mısın?" diye sordu.

Bu soru karşısında mütevazı tavrını sürdüren Sefo, "Yok be abla, ne sanatçısı... Bizden sanatçı mı olur, tipe bak." yanıtını verdi. Pazarcının ise "Niye, yakışıklı çocuksun ne var?" sözleri çevrede gülümsemelere neden oldu.