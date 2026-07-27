Rapçi Sefo'dan sürpriz soru! Kendisini tanıyamayan esnaftan övgü dolu sözler: "Yakışıklı çocuksun ne var"
Konser için gittiği Yalova'da seyyar satıcılık yapan bir esnafla sohbet eden Sefo, kimliğini gizleyerek eğlenceli anlar yaşadı. Kendisini tanımayan pazarcıyla girdiği samimi diyalog kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü rapçinin mütevazı tavırları takipçilerinden büyük beğeni topladı.
Rap müziğin sevilen isimlerinden Sefo, konser programı için bulunduğu Yalova'da gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında yaşadığı eğlenceli diyalogla sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.
SANATÇI KİMLİĞİNİ GİZLEDİ
Yol kenarında seyyar satıcılık yapan bir pazarcıyla sohbet eden ünlü rapçi, kimliğini gizleyerek samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Yanındakilere esprili bir şekilde, "Ben konsere geç kalmışım, bu kız burada alışveriş yapıyor" diyen Sefo'ya pazarcı, "Sanatçı mısın?" diye sordu.
Bu soru karşısında mütevazı tavrını sürdüren Sefo, "Yok be abla, ne sanatçısı... Bizden sanatçı mı olur, tipe bak." yanıtını verdi. Pazarcının ise "Niye, yakışıklı çocuksun ne var?" sözleri çevrede gülümsemelere neden oldu.
"SEFO MU YAKIŞIKLI BEN Mİ"
Sohbetin devamında Sefo, "Sefo mu yakışıklı, ben mi?" diye sorunca pazarcı hiç tereddüt etmeden "Sen" cevabını verdi. Bunun üzerine Sefo kahkahalar eşliğinde, "Sefo işine baksın!" diyerek sohbeti esprili bir şekilde sonlandırdı.
Karşısındaki kişinin ünlü rapçi Sefo olduğunu fark etmeyen pazarcıyla yaşanan bu doğal diyalog kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Eğlenceli görüntüler binlerce beğeni ve yorum alırken, Sefo'nun samimi tavırları takipçilerinden de tam not aldı.
EVLİLİK İDDİALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Öte yandan Sefo, oyuncu Çağla Boz ile geçtiğimiz günlerde haklarında çıkan evlilik iddialarıyla ilgili de ilk kez konuştu.
Arnavutköy'de görüntülenen çift, bir mekanda havai fişekler eşliğinde yaşanan yüzük sürprizinin ardından gündeme gelen evlilik haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
TEKLİFİN ARDINDAN ŞAKA ÇIKTI
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sefo, "Şaka yaptık." diyerek teklifin gerçek olmadığını ifade etti. Evliliğe karşı olmadığını da dile getiren ünlü rapçi, "Evlilik tabii ki güzel bir şey ancak şu an için erken. İkimiz için de erken diye düşünüyoruz." dedi.
Çağla Boz da Sefo'nun açıklamalarını doğrulayarak, gündem olan yüzüğün yeni olmadığını, daha önce de taktığını söyledi. Açıklamalarının ardından çift yollarına devam etti.