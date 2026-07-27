1.2 milyarlık miras iddiasına Muazzez Abacı'nın kızı Saba Abacı'dan yanıt: "Annem en güzel mirası bıraktı"

Muazzez Abacı ve kızı Saba Abacı (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

"BIRAKILACAK EN GÜZEL MİRASI BIRAKTI"

Ömer Karahan'ın haberine göre ünlü sanatçının hayatının kaybetmesinden 8 ay sonra kızı Saba Abacı Günaydın'a konuştu.

Abacı, "Benim canım annem, o muhteşem ses ve yorumuyla seslendirdiği güzel eserleri, konserleri ve Türk Sanat Müziği'ne vermiş olduğu sevgi ve emeği ile Türkiye'ye bırakılacak en güzel mirası bıraktı. Umarım gelecek nesiller de onun kıymetini bilir" dedi.