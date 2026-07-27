1.2 milyarlık miras iddiasına Muazzez Abacı'nın kızı Saba Abacı'dan yanıt: "Annem en güzel mirası bıraktı"
Türk Sanat Müziği'nin efsane sesi Muazzez Abacı'nın kızı Saba Abacı, annesinin vefatının ardından hakkında çıkan 1.2 milyar liralık miras iddialarına yanıt verdi. Annesinin sanatına ve sevgisine vurgu yapan Abacı, "Gelecek nesiller umarım onun kıymetini bilir" dedi.
12 Kasım 2025'te Amerika'da hayatını kaybeden Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı'nın vefatının ardından kızı Saba Abacı'ya 1.2 milyar liralık miras kaldığı iddia edilmişti.
"BIRAKILACAK EN GÜZEL MİRASI BIRAKTI"
Ömer Karahan'ın haberine göre ünlü sanatçının hayatının kaybetmesinden 8 ay sonra kızı Saba Abacı Günaydın'a konuştu.
Abacı, "Benim canım annem, o muhteşem ses ve yorumuyla seslendirdiği güzel eserleri, konserleri ve Türk Sanat Müziği'ne vermiş olduğu sevgi ve emeği ile Türkiye'ye bırakılacak en güzel mirası bıraktı. Umarım gelecek nesiller de onun kıymetini bilir" dedi.
AMERİKA'DA HAYATINI KAYBETTİ
Ünlü sanatçı, kızı Saba Abacı ve torununu ziyaret etmek için gittiği Amerika'da rahatsızlanmış ve bir süre sonra orada hayatını kaybetmişti. Sanatçının cenazesi Türkiye'ye getirilmiş ve Ankara'da toprağa verilmişti.
SIK SORULAN SORULAR (S.S.S.)
Muazzez Abacı kimdir?
Muazzez Abacı, Türk sanat müziğinin önemli sanatçılarından biridir. 1947 yılında Ankara'da doğmuş, "Şakayık" ve "Vurgun" gibi eserleriyle tanınmış, 1998 yılında Devlet Sanatçısı unvanını almıştır.
Muazzez Abacı nasıl vefat etti?
2025 yılında ABD'de geçirdiği kalp krizinin ardından tedavi gördü. Sağlık durumunun ağırlaşması sonucu 12 Kasım 2025'te hayatını kaybetti.
Muazzez Abacı'nın en bilinen şarkıları nelerdir?
En çok tanınan şarkıları arasında "Vurgun" ve "Şakayık" yer almaktadır.