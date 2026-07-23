Bahar Candan'dan Nihal Candan açıklaması: “Acım olgunlaşmadı”

yitiren ablası Nihal Candan hakkında açıklamalarda bulundu. Davetli olarak katıldığı bir güzellik yarışmasında basın mensuplarının sorularıyla karşılaşan Bahar Candan, ablasının vefatının ardından yaşadığı sürece dair konuştu. Yaşadığı acının halen taze olduğunu vurgulayan Candan, ablasıyla ilgili konuşmakta zorlandığını dile getirdi.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

"ACIM OLGUNLAŞMADI"

Etkinlik alanında basın mensuplarının ablası Nihal Candan ile ilgili yönelttiği soruları yanıtlayan Bahar Candan, duygularının yoğun olduğunu ifade etti. Konu hakkında kapsamlı bir yorum yapmaktan kaçınan Candan, şu açıklamada bulundu:

"Hala duygular çok yoğun... Bu konu hakkında konuşabilecek kadar acım olgunlaşmadı henüz. O yüzden yorum yapmayacağım. Yorum yapanları da saygıyla karşılıyorum"