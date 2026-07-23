Şimal’in eşi Necati Arıcı’dan evlilik yıl dönümünde yürek burkan mesaj: “Toprağına bıraktığım her çiçek...”

Kanser hastalığı nedeniyle geçtiğimiz yıl 39 yaşında hayatını kaybeden şarkıcı Şimal, evlilik yıl dönümünde eşi Necati Arıcı tarafından anıldı. 30 Mayıs'ta yaşamını yitiren ve Kuşadası'nda son yolculuğuna uğurlanan sanatçının ardından zor günler geçiren Arıcı, evliliklerinin 6. yıl dönümünde eşinin kabrini ziyaret etti. Mezar başından paylaşım yapan Arıcı, duygusal bir not yayınladı.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda yaptığı bir tatil paylaşımı nedeniyle sosyal medyada takipçilerinin tepkisiyle karşılaşan Necati Arıcı, kendisine gelen eleştirilere karşı sessizliğini bozarak şu açıklamayı yapmıştı:

DM kutusu dolmuş unutmuşsun hayatına bakıyorsun eğleniyorsun diye ahkam kesenler olmuş Kimse benim yaşadığımı yaşamadı gece dışarıya çıkıyorum güldüm diye her şeyi unuttum sanıyorlar Hayat durmuyor kardeşim. Acıyı da cebimde taşıyorum, yoluma da devam ediyorum. Kimsenin vicdan nöbetine de ihtiyacım yok.

MERAK EDİLENLER Şarkıcı Şimal ne zaman ve kaç yaşında vefat etti? Şarkıcı Şimal, 30 Mayıs'ta 39 yaşındayken kanser mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti. Necati Arıcı evlilik yıl dönümlerinde nasıl bir paylaşım yaptı? Necati Arıcı, eşinin mezarına çiçek bıraktığı anı paylaşarak 6. yıl dönümleri dolayısıyla duygu yüklü bir not yayınladı. Necati Arıcı sosyal medyadaki eleştirilere ne yanıt vermişti? Tatil paylaşımları sonrası eleştirilen Arıcı, acısını içinde taşıdığını ve hayatına devam etmek zorunda olduğunu belirterek tepkilere yanıt vermişti.

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