Geçtiğimiz yıl ablası Nihal Candan'ı kaybeden Bahar Candan, katıldığı bir güzellik yarışmasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ablasının vefatının ardından yaşadığı sürece ilişkin konuşan Candan, acısının hâlâ taze olduğunu ve bu konuda konuşmakta zorlandığını söyledi.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

''Acım henüz olgunlaşmadı''

"ACIM OLGUNLAŞMADI"

Etkinlik alanında basın mensuplarının ablası Nihal Candan ile ilgili yönelttiği soruları yanıtlayan Bahar Candan, duygularının yoğun olduğunu ifade etti. Konu hakkında kapsamlı bir yorum yapmaktan kaçınan Candan, şu açıklamada bulundu:

"Hâlâ duygular çok yoğun… Bu konu hakkında konuşabilecek kadar acım henüz olgunlaşmadı. O yüzden yorum yapmayacağım. Yorum yapanları da saygıyla karşılıyorum."