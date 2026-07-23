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Bahar Candan, Nihal Candan sorusu karşısında duygulandı: “Acım olgunlaşmadı”

Geçtiğimiz yıl ablası Nihal Candan’ı kaybeden Bahar Candan, katıldığı etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ablasının vefatı hakkında konuşmakta zorlanan Candan, “Bu konuda konuşabilecek kadar acım henüz olgunlaşmadı” dedi.

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Bahar Candan, Nihal Candan sorusu karşısında duygulandı: “Acım olgunlaşmadı”

Geçtiğimiz yıl ablası Nihal Candan'ı kaybeden Bahar Candan, katıldığı bir güzellik yarışmasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ablasının vefatının ardından yaşadığı sürece ilişkin konuşan Candan, acısının hâlâ taze olduğunu ve bu konuda konuşmakta zorlandığını söyledi.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

Video Oynatma İkonu ''Acım henüz olgunlaşmadı''

"ACIM OLGUNLAŞMADI"

Etkinlik alanında basın mensuplarının ablası Nihal Candan ile ilgili yönelttiği soruları yanıtlayan Bahar Candan, duygularının yoğun olduğunu ifade etti. Konu hakkında kapsamlı bir yorum yapmaktan kaçınan Candan, şu açıklamada bulundu:

"Hâlâ duygular çok yoğun… Bu konu hakkında konuşabilecek kadar acım henüz olgunlaşmadı. O yüzden yorum yapmayacağım. Yorum yapanları da saygıyla karşılıyorum."

Bahar Candan, Nihal Candan sorusu karşısında duygulandı: “Acım olgunlaşmadı”-3

Candan kardeşler, katıldıkları "İşte Benim Stilim" adlı yarışma programıyla geniş kitleler tarafından tanınmıştı. Anoreksiya nervoza tanısıyla bir süredir tedavi gören Nihal Candan, Haziran 2025'te hastanede hayatını kaybetmişti.

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