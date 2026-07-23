Aslı Turanlı'dan kalpleri ısıtan doğum günü jesti: "Hediye yerine LÖSEV'e bağış yapın"

Doğum günü için başlatılan sosyal sorumluluk çalışmasına da değinen oyuncu, " Benim için çok kıymetli bir şey bu. İyi ki bu yoldayım. İyi ki sizleri tanımışım. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir doğum günü kampanyası başlattık. Çocuklar için bir kampanya. Bana hediye göndermeyin LÖSEV'e bağış yapın" dedi.

Doğum günü dolayısıyla kendisine pasta keserek sürpriz yapan basın mensuplarına teşekkür eden Turanlı, duygularını dile getirdi.

AŞK SORULARINA ESPRİLİ YANIT

Doğan Savaş'ın haberine göre yaz planlarıyla ilgili de konuşan Turanlı, "Tatile henüz gitmedim, çalıştığım bir dönemdeyim. Belki ailece bir şeyler yaparız" diye konuştu.

Turanlı, aşk sorularına ise gülerek, "Seda Sayan'ın dediği gibi 'Şu anda work work work'" diyerek geçiştirdi.