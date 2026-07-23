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Aslı Turanlı'dan kalpleri ısıtan doğum günü jesti: "Hediye yerine LÖSEV'e bağış yapın"

Bebek'te objektiflere takılan güzel oyuncu Aslı Turanlı, basın mensuplarının pasta sürpriziyle yeni yaşını kutladı. Yeni yaşında hediye kabul etmediğini belirten Turanlı, çocuklar için LÖSEV yararına anlamlı bir kampanya başlattığını duyurdu.

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Aslı Turanlı'dan kalpleri ısıtan doğum günü jesti: "Hediye yerine LÖSEV'e bağış yapın"

Aslı Turanlı, önceki gün Bebek'teki bir kuaförden çıkarken objektiflere yansıdı.

Aslı Turanlı (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)Aslı Turanlı (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

ÇOCUKLAR İÇİN DOĞUM GÜNÜ KAMPANYASI

Doğum günü dolayısıyla kendisine pasta keserek sürpriz yapan basın mensuplarına teşekkür eden Turanlı, duygularını dile getirdi.

Doğum günü için başlatılan sosyal sorumluluk çalışmasına da değinen oyuncu, "Benim için çok kıymetli bir şey bu. İyi ki bu yoldayım. İyi ki sizleri tanımışım. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir doğum günü kampanyası başlattık. Çocuklar için bir kampanya. Bana hediye göndermeyin LÖSEV'e bağış yapın" dedi.

Aslı Turanlı'dan kalpleri ısıtan doğum günü jesti: "Hediye yerine LÖSEV'e bağış yapın"-3

AŞK SORULARINA ESPRİLİ YANIT

Doğan Savaş'ın haberine göre yaz planlarıyla ilgili de konuşan Turanlı, "Tatile henüz gitmedim, çalıştığım bir dönemdeyim. Belki ailece bir şeyler yaparız" diye konuştu.

Turanlı, aşk sorularına ise gülerek, "Seda Sayan'ın dediği gibi 'Şu anda work work work'" diyerek geçiştirdi.

Aslı Turanlı'dan kalpleri ısıtan doğum günü jesti: "Hediye yerine LÖSEV'e bağış yapın"-4

DİLEK TUTMAYI ES GEÇMEDİ

Mumları üfleyen Turanlı, dilek tutmayı ihmal etmedi. Yeni yaşı için çocuklar yararına özel bir kampanya başlatan Aslı Turanlı kalpleri fethetti.

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