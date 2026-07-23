Sahte lüks hayatın 10 dakikası 70 bin TL! Bodrum’da şaşırtan görünür olma" akımı
Sosyal medyada zengin görünme arzusu Bodrum'da yeni bir ticari kapı açtı. Birkaç dakikalık kurgusal fotoğraf çekimi için istenen binlerce liralık ücretler şaşkınlık yaratırken, kiralık yatlarda verilen pozlar sosyal medyanın gündemine oturdu.
Bodrum'da bu yaz sosyal medyanın etkisiyle dikkat çeken yeni bir trend ortaya çıktı.
DUDAK UÇUKLATAN HİZMET BEDELİ
Lüks yat sahibi olmayan ancak sosyal medyada o yaşam tarzını yansıtmak isteyenlere yönelik hazırlanan profesyonel fotoğraf ve video çekimleri, yüksek fiyatlarına rağmen ilgi görüyor.
Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ, yalnızca birkaç dakikalık çekimler için istenen 70 bin TL'ye varan ücretleri ve gösteriş odaklı bu yeni akımı 23.07.2026 tarihli yazısında şu şekilde değerlendirdi:
Bodrum'da bu yazın en dikkat çeken trendlerinden biri, lüks yat sahibi olmasa bile o atmosferi yaşamak isteyenlere sunulan özel fotoğraf çekimleri oldu. Sosyal medyada büyük ilgi gören bu hizmetin bedeli ise dudak uçuklatıyor.
70 BİN TL'YE KADAR ÇIKAN ÖZEL ÇEKİMLER
Firmalar, yalnızca fotoğraf ve kısa video çekimi için hazırlanan lüks yatları kiralıyor. Müşteriler, sanki kendi yatlarından iniyormuş gibi poz veriyor, profesyonel ekipler de bu anları sosyal medya için kaydediyor.
Yaklaşık 10 dakika süren bu özel çekimlerin ücretinin 70 bin TL'ye kadar çıktığı belirtiliyor. Çekimlerde lüks yaşam algısını yansıtan farklı konseptler de (Yatta çılgın parti, tekneden inip Ferrari ile uzaklaşma, Kos Adası'na yemeğe gidiş, batmak üzere olan başka bir tekneye yardım v.s.) sunuluyor.
SANAL MEDYADAKİ GÖSTERİŞ YARIŞI
Sosyal medyanın etkisiyle hızla yayılan bu akım, kısa sürede Bodrum'un en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Yeni bir sektör yaratma konusunda zekice bir girişim mi yoksa sanal medyadaki gösteriş yarışının gelip dayandığı son nokta mı bilemedim.
Sırf eşi dostu kıskandırmak uğruna selfie çekip, story atmaktan tatilde dinlenmeye fırsat bulamayanlar, beğeni almak için uçurum kenarında fotoğraf çekerken aşağı yuvarlananlar, arkasına Eyfel kulesinin görüntüsünü montajlayıp, kendine Paris'teymiş süsü verenler...
"Kandırmaya" bu kadar hevesli olanların, gün gelip Ahbap tarafından kandırıldıklarında şikayet etme hakları var mı sizce?