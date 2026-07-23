Sahte lüks hayatın 10 dakikası 70 bin TL! Bodrum’da şaşırtan görünür olma" akımı

Bodrum'da bu yaz sosyal medyanın etkisiyle dikkat çeken yeni bir trend ortaya çıktı.

Lüks yatlar (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

DUDAK UÇUKLATAN HİZMET BEDELİ

Lüks yat sahibi olmayan ancak sosyal medyada o yaşam tarzını yansıtmak isteyenlere yönelik hazırlanan profesyonel fotoğraf ve video çekimleri, yüksek fiyatlarına rağmen ilgi görüyor.

Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ, yalnızca birkaç dakikalık çekimler için istenen 70 bin TL'ye varan ücretleri ve gösteriş odaklı bu yeni akımı 23.07.2026 tarihli yazısında şu şekilde değerlendirdi:

Bodrum'da bu yazın en dikkat çeken trendlerinden biri, lüks yat sahibi olmasa bile o atmosferi yaşamak isteyenlere sunulan özel fotoğraf çekimleri oldu. Sosyal medyada büyük ilgi gören bu hizmetin bedeli ise dudak uçuklatıyor.