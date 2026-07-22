Bu kez kasları değil yüzü konuşuluyor! Biricik Suden’in son hali dikkat çekti

MFÖ üyesi Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, magazin gündeminde bu kez spor salonu paylaşımlarıyla değil, yüzüne yaptırdığı estetik müdahaleyle yer aldı. Yıllardır ağır antrenmanları ve kaslı görüntüsüyle bilinen Suden, cildine uygulattığı son işlemi takipçilerine aktardı.

Cildine dermapen yaptıran ünlü isim, işlem biter bitmez yeni görüntüsünü sosyal medya hesabında yayınladı. Yüzünde oluşan belirgin kızarıklıkları saklamayan Biricik Suden, uygulamanın tahmin ettiğinden daha sıkıntılı ve zorlu geçtiğini dile getirdi.

"ZOR OLDU AMA DEĞDİ"

Uygulama sürecinde zorlandığını saklamayan Suden, yaşanan tüm olumsuzluğa ve acıya rağmen ortaya çıkan sonucun çekilen sıkıntıya değdiğini savundu. Fiziksel değişimiyle sık sık gündeme gelen ismin bu paylaşımı da sosyal medyada farklı tepkiler aldı.