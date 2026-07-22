Deniz kenarında gün batımı pozu: Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız’ın romantik fotoğrafı İlgi çekti

Ekranların sevilen isimlerinden olan ve özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen oyuncu Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız ile olan birlikteliğini sosyal medya paylaşımlarıyla sürdürüyor.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.) İş insanı Ata Ayyıldız ile mutlu bir ilişki yaşayan ünlü oyuncu, son olarak deniz kenarında gün batımı eşliğinde çekilen yeni bir fotoğraf karesini takipçileriyle paylaştı. Çiftin birbirine sevgiyle baktığı bu özel an, kısa sürede sosyal mecrada dikkatleri üzerine çekti.