Deniz kenarında gün batımı pozu: Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız’ın romantik fotoğrafı İlgi çekti
Oyuncu Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız ile deniz kenarında çekilen romantik pozunu paylaştı. Çiftin gün batımı pozu takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Ekranların sevilen isimlerinden olan ve özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen oyuncu Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız ile olan birlikteliğini sosyal medya paylaşımlarıyla sürdürüyor.
İş insanı Ata Ayyıldız ile mutlu bir ilişki yaşayan ünlü oyuncu, son olarak deniz kenarında gün batımı eşliğinde çekilen yeni bir fotoğraf karesini takipçileriyle paylaştı. Çiftin birbirine sevgiyle baktığı bu özel an, kısa sürede sosyal mecrada dikkatleri üzerine çekti.
ŞIKLIKLARIYLA DİKKAT ÇEKTİLER
Paylaşılan karede Sıla Türkoğlu siyah straplez ve kemer detaylı şık bir elbise tercih ederken, Ata Ayyıldız'ın ise siyah papyonlu klasik bir takım elbise giydiği görüldü. Güneşin batışına karşı deniz kenarında bir arada yer alan ikilinin bu şık ve uyumlu görüntüsü, hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Geçtiğimiz aylarda Ata Ayyıldız'dan aldığı evlilik teklifiyle magazin gündeminde geniş yer bulan Sıla Türkoğlu, ilişkisini gözlerden uzak fakat istikrarlı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Birlikte seyahatlere çıkan ve özel anlarını zaman zaman takipçileriyle paylaşan ikilinin son pozu, çiftin evlilik hazırlıkları öncesindeki mutlu gidişatını bir kez daha gözler önüne serdi.