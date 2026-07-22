Ünlü oyuncu 6 aydır evsiz! Dost kapıları Selin Şekerci’ye sığınak oldu: Duşunu bile arkadaşında alıyor

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Selin Şekerci şu an neden kendi evinde yaşamıyor?

Anlaştığı konutun tadilat ve mimari yenileme çalışmaları 6 aydır tamamlanamadığı için kendi evine yerleşememiştir.

Selin Şekerci'nin ev değiştirme alışkanlığı nedir?

Sürekli aynı adreste kalmayı sevmediğini belirten oyuncu, her yıl düzenli olarak yeni bir eve taşındığını dile getirmiştir.