Ünlü oyuncu 6 aydır evsiz! Dost kapıları Selin Şekerci’ye sığınak oldu: Duşunu bile arkadaşında alıyor
Sık sık ev değiştirmesiyle bilinen ünlü oyuncu Selin Şekerci, uzun arayışlar sonucu bulduğu yeni evinin 6 aydır bitmek bilmeyen inşaat ve tadilat süreci nedeniyle arkadaşlarında kaldığını açıklayarak yaşadıklarını anlattı.
Ünlü oyuncu Selin Şekerci, arzuladığı konuta kavuşmasına rağmen mağduriyet yaşamaktan kurtulamadı. Bir müzik etkinliği öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü oyuncu, 6 aydır süren tadilat nedeniyle hâlâ kendi evine yerleşemediğini ve geçici olarak arkadaşlarının yanında kaldığını açıkladı.
İçinde olduğu durumdan bahseden Şekerci, "6 aydır bitmeyen bir tadilatım var. 6 aydır evsizim. Buraya da başka arkadaşımın evinde duş alarak geldim." ifadelerini kullandı.
"BULSAM DAVUL ZURNA ÇALDIRACAKTIM"
Kendi kriterlerine uyan bir mülk bulmanın zorluğundan daha önce de dert yanan oyuncu, arayış döneminde yaşadığı stresi şu sözlerle özetlemişti: "Ev bulamadım daha merak etmeyin. Bulsam davul zurna ile paylaşacağım. Arayan soran dönemediklerimden özür dilerim.''
Ünlü oyuncu, eski bir röportajında da "Başka bir eve taşınıyorum. Sürekli aynı evde duramıyorum. Her sene evi değiştiriyorum. Onun için kendime bir şeyler baktım." demişti.
Aradığı adresi bulmasına karşın bu defa usta ve tadilat engeline takılan ünlü ismin ne zaman kendi düzenine geçeceği ise belirsizliğini koruyor.
MERAK EDİLENLER
Selin Şekerci şu an neden kendi evinde yaşamıyor?
Anlaştığı konutun tadilat ve mimari yenileme çalışmaları 6 aydır tamamlanamadığı için kendi evine yerleşememiştir.
Selin Şekerci'nin ev değiştirme alışkanlığı nedir?
Sürekli aynı adreste kalmayı sevmediğini belirten oyuncu, her yıl düzenli olarak yeni bir eve taşındığını dile getirmiştir.