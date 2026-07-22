Bebek'te görüntülendiler: Kaan Taşaner ve Seray Dura evleniyor mu?

"Başım Belada", "Fatmagül'ün Suçu Ne?" ve "Rengarenk" gibi projelerle tanınan ünlü oyuncu Kaan Taşaner, uzun süredir birlikte olduğu Seray Dura ile Bebek sahilinde görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çiftin oldukça keyifli olduğu gözlemlendi. Yaklaşık beş yıldır ilişkilerini sürdüren ikili, magazin gündeminde yer alan evlilik iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

EVLİLİK İDDİALARINA İLK KEZ YANIT VERDİLER

Gazetecilerin evlilik ile ilgili yönelttiği sorulara yanıt veren çift, şu an için nikâh masasına oturmak gibi bir planlarının bulunmadığını ifade etti. Konuyla ilgili net bir açıklamada bulunan Seray Dura, "Biz beş yıldır birlikteyiz ama evlenmeyi henüz düşünmüyoruz. Böyle güzel." ifadelerini kullandı.