Bebek'te görüntülendiler: Kaan Taşaner ve Seray Dura evleniyor mu?
Yaklaşık beş yıldır mutlu bir birliktelik sürdüren Kaan Taşaner ile Seray Dura, Bebek'te objektiflere yansıyarak merak edilen evlilik sorularını yanıtladı.
"Başım Belada", "Fatmagül'ün Suçu Ne?" ve "Rengarenk" gibi projelerle tanınan ünlü oyuncu Kaan Taşaner, uzun süredir birlikte olduğu Seray Dura ile Bebek sahilinde görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çiftin oldukça keyifli olduğu gözlemlendi. Yaklaşık beş yıldır ilişkilerini sürdüren ikili, magazin gündeminde yer alan evlilik iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
YENİ İMAJI ALEYNA TİLKİ'YE BENZETİLDİ
Bebek'te gerçekleşen kısa röportaj sırasında Seray Dura'nın yenilediği tarzı tüm dikkatleri üzerine çekti. Saçlarını sarıya boyatan Dura'nın bu yeni imajı, sosyal medya kullanıcıları tarafından şarkıcı Aleyna Tilki'ye benzetildi.
EVLİLİK İDDİALARINA İLK KEZ YANIT VERDİLER
Gazetecilerin evlilik ile ilgili yönelttiği sorulara yanıt veren çift, şu an için nikâh masasına oturmak gibi bir planlarının bulunmadığını ifade etti. Konuyla ilgili net bir açıklamada bulunan Seray Dura, "Biz beş yıldır birlikteyiz ama evlenmeyi henüz düşünmüyoruz. Böyle güzel." ifadelerini kullandı.
YAŞ FARKI SORUSU YENİDEN GÜNDEMDE
Aralarında 16 yaş fark bulunan çift, geçmiş dönemlerde verdikleri bir röportajda ilişkinin gidişatına ve yaş farkına dair yöneltilen sorularla karşılaşmıştı. O dönem söz konusu sorudan rahatsızlığını dile getiren Kaan Taşaner, "Bunlar insanın vaktini çalan sorular. Biz kaçalım" diyerek röportajı sonlandırmıştı.
MERAK EDİLENLER
Kaan Taşaner ve Seray Dura evleniyor mu?
Hayır, çift evlilik iddialarını yalanlayarak şu an için böyle bir planları olmadığını açıkladı.
Kaan Taşaner ve Seray Dura kaç yıldır birlikte?
İkili yaklaşık beş yıldır birlikte devam eden bir ilişkiye sahiptir.
Kaan Taşaner ve Seray Dura arasında kaç yaş var?
Çiftin arasında 16 yaş fark bulunmaktadır.