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Jason Derulo Türkiye'ye geldi! Dünyaca ünlü yıldıza 15 bin dolarlık taşlı ceket sürprizi

POP ve R&B müziğin küresel yıldızı Jason Derulo, Türkiye konserinde Türk moda tasarımcısı Hakan Gürsoy ile bir araya geldi. Özel işçiliği ve taş detaylarıyla dikkat çeken 15 bin dolar değerindeki ceketi inceleyen ünlü sanatçı, bu lüks jest karşısında hayranlığını gizleyemedi.

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Jason Derulo Türkiye'ye geldi! Dünyaca ünlü yıldıza 15 bin dolarlık taşlı ceket sürprizi

POP ve R&B müziğinin dünyaca ünlü yıldızı Jason Derulo, konser programı kapsamında önceki gün Türkiye'ye geldi.

Hakan Gürsoy ve Jason Derulo (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)Hakan Gürsoy ve Jason Derulo (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

15 BİN DOLARLIK HEDİYE

Yoğun programına rağmen ünlü isim, Türkiye'nin başarılı moda tasarımcılarından Hakan Gürsoy ile özel bir buluşmada bir araya geldi.

Doğan Savaş'ın haberine göre buluşmanın en dikkat çeken anı ise Gürsoy'un Jason Derulo için özel olarak hazırladığı, tamamen taş işlemelerle süslenen ve yaklaşık 15 bin dolar değerindeki gösterişli ceket oldu.

Jason DeruloJason Derulo

MÜZİK VE MODA DÜNYASINI BULUŞTURAN JEST

Dünyaca ünlü sanatçıya hediye edilen özel tasarım ceket, zarif işçiliği ve göz alıcı detaylarıyla büyük beğeni topladı. Ceketi büyük bir ilgiyle inceleyen Jason Derulo'nun hediyeden oldukça etkilendiği öğrenildi

Bu özel hediye uluslararası müzik ve moda dünyasını buluşturan anlamlı bir jest olarak dikkat çekti.

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