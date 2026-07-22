Jason Derulo Türkiye'ye geldi! Dünyaca ünlü yıldıza 15 bin dolarlık taşlı ceket sürprizi

Hakan Gürsoy ve Jason Derulo (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

15 BİN DOLARLIK HEDİYE

Yoğun programına rağmen ünlü isim, Türkiye'nin başarılı moda tasarımcılarından Hakan Gürsoy ile özel bir buluşmada bir araya geldi.

Doğan Savaş'ın haberine göre buluşmanın en dikkat çeken anı ise Gürsoy'un Jason Derulo için özel olarak hazırladığı, tamamen taş işlemelerle süslenen ve yaklaşık 15 bin dolar değerindeki gösterişli ceket oldu.