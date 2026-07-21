Ferdi Tayfur hayranlarından duygulandıran hareket! Köyde 500 kişilik hayır yemeği
Aydın’ın Yenipazar ilçesinde yaşayan Ferdi Tayfur hayranı üç arkadaş, merhum sanatçının anısını yaşatmak için duygulandıran bir harekete imza attı. Şarkılarıyla büyüdükleri usta sanatçı için 500 kişilik pilav, tavuk ve ayran hayrı düzenleyen köylüler, "Arabeskin prensini unutmayacağız" diyerek Ferdi Tayfur'u dualarla yad etti.
Aydın Yenipazar ilçesi Hamzabali Mahallesi'nde yaşayan Gürhan Kabakçı, Hasan Kömür ve Hüsamettin Evci, hayranı oldukları merhum Sanatçı Ferdi Tayfur için 500 kişilik pilav, tavuk, ayran hayrı yaptı.
FERDİ TAYFUR İÇİN 500 KİŞİLİK HAYIR
Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Yeşilçam ve müzik dünyasının unutulmaz ismi Ferdi Tayfur'u unutmayan hayranları onun anısını yaşatmaya devam ediyor.
Sanatçının şarkıları ve filmleri ile büyüyen Yenipazar Hamzabali Mahallesi'nde yaşayan Gürhan Kabakçı, Hasan Kömür ve Hüsamettin Evci, hayranı oldukları merhum Sanatçı Ferdi Tayfur için 500 kişilik pilav, tavuk ve ayran hayrı yaptı.
"ARABESKİN PRENSİNİ KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ"
Sanatçıyı kaybettikleri için çok üzgün olduklarını ifade eden köylüler Ferdi Tayfur'un anısını yaşatmak ve yad etmek için hayır yaptıklarını belirttiler.
Etkinliğe ev sahibi yapan sanatçının hayranları, "Çocukluğumuzun en güzel anılarını yaşadığımız diyebileceğimiz Arabeskin prensini kaybettiğimiz için üzgünüz. Bizler O'nu çok seviyorduk. O bizim için bir değerdi" diyerek Ferdi Tayfur'a rahmet dilediler.