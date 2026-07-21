Rihanna'nın sosyal medyada takip ettiği Türk hesap kafaları karıştırdı: Ankara'ya mı geliyor?

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Rihanna Instagram'da kimi takibe aldı?

Rihanna, Instagram hesabından Ankara Havalimanı profilini takibe almıştır.

Rihanna Türkiye'ye geliyor mu?

Ankara Havalimanı hesabını takibe alması Türkiye ziyareti iddialarını doğursa da henüz resmi bir konser veya ziyaret açıklaması bulunmamaktadır.