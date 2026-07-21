Rihanna'nın sosyal medyada takip ettiği Türk hesap kafaları karıştırdı: Ankara'ya mı geliyor?
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, Instagram hesabından Ankara Havalimanı'nı takibe aldı. Sosyal medyada gündem olan bu hamle "Türkiye'ye mi geliyor?" sorusunu getirdi.
Müzik kariyerinin yanı sıra kurduğu ticari markalarla küresel bir banta dönüşen Rihanna, dijital mecralardaki adımlarıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Barbadoslu şarkıcının sosyal medya hesabında yaptığı son hamle, Türkiye'deki hayranlarının radarına takıldı.
SOSYAL MEDYADA ANKARA HAREKETLİLİĞİ
Milyonlarca takipçisi bulunan dünyaca ünlü sanatçı, Instagram platformu üzerinden Ankara Havalimanı adlı profili takibe başladı. Yıldız ismin kısıtlı sayıda hesabı izlediği bilindiğinden, bu tercih Türk kullanıcılar tarafından kısa sürede fark edildi.
KONSER Mİ, GİZLİ PROJE Mİ?
Gelişmenin ardından dijital mecralarda "Rihanna Türkiye'ye mi geliyor?" ve "Ankara merkezli yeni bir çalışma mı yürütülüyor?" soruları tartışılmaya başlandı.
Şarkıcı tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, söz konusu takip işlemi kısa sürede magazin gündeminin üst sıralarına yerleşti.
MERAK EDİLENLER
Rihanna Instagram'da kimi takibe aldı?
Rihanna, Instagram hesabından Ankara Havalimanı profilini takibe almıştır.
Rihanna Türkiye'ye geliyor mu?
Ankara Havalimanı hesabını takibe alması Türkiye ziyareti iddialarını doğursa da henüz resmi bir konser veya ziyaret açıklaması bulunmamaktadır.