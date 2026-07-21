Murat Dalkılıç'a dişli rakip! Özgü Kaya şarkı söyledi sosyal medya yıkıldı

"BİR ANDA KENDİMİ BU MESLEĞİN İÇİNDE BULDUM"

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Kaya, konuk olduğu bir programda oyunculuk kariyerine adım atma sürecini şöyle anlatmıştı: "Ben konservatuvarda öğrenciyken sektörle, yani bizim kamera önü dediğimiz alanla çok iç içe olan hocalarım vardı. Biraz onların da desteği ve yönlendirmesiyle hayatımda tatlı bir vesile oldu diyeyim. Sonra ben de 'Neden olmasın?' derken bir anda kendimi bu mesleğin içinde buldum"