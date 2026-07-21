Murat Dalkılıç'a dişli rakip! Özgü Kaya şarkı söyledi sosyal medya yıkıldı
Şarkıcı Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan oyuncu Özgü Kaya, şarkı söylediği anları paylaştı. Konservatuvar mezunu oyuncunun performansı "Dalkılıç'a rakip çıktı" dedirtti.
Pop müzik sanatçısı Murat Dalkılıç ile yaşadığı birliktelikle adından söz ettiren Özgü Kaya, bu kez oyunculuk kimliğiyle değil müzik yeteneğiyle ön plana çıktı. Sosyal medya hesabından şarkı söylediği anlara ait bir video yayınlayan Kaya, kısa sürede dijital mecralarda geniş kitlelere ulaştı.
EĞİTİMLİ SESİYLE HAYRAN BIRAKTI
Şan eğitimi bulunan ve konservatuvar geçmişiyle bilinen Özgü Kaya'nın vokal performansı, sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgiyle karşılandı.
Oyuncunun video paylaşımının altına binlerce beğeni ve yorum yapılırken, takipçileri popçu sevgilisi Murat Dalkılıç'a atıfta bulunarak "Sevgilisine rakip çıktı" ve "İkiliden mutlaka ortak bir düet gelmeli" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.
"BİR ANDA KENDİMİ BU MESLEĞİN İÇİNDE BULDUM"
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Kaya, konuk olduğu bir programda oyunculuk kariyerine adım atma sürecini şöyle anlatmıştı: "Ben konservatuvarda öğrenciyken sektörle, yani bizim kamera önü dediğimiz alanla çok iç içe olan hocalarım vardı. Biraz onların da desteği ve yönlendirmesiyle hayatımda tatlı bir vesile oldu diyeyim. Sonra ben de 'Neden olmasın?' derken bir anda kendimi bu mesleğin içinde buldum"
Çocukluğundan itibaren sahneye yönelik bir eğilimi olduğunu ifade eden oyuncu, "Bence bu tamamen ne istediğini bilmekle ve hayatım boyunca adımlarımı buna göre, ölçülü bir şekilde atabilmekle ilgili" ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan Kaya, müzikal bir projede yer alması durumunda ise Sezen Aksu'yu canlandırmak istediğini dile getirmişti.
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Özgü Kaya şarkıcı mı, şan eğitimi var mı?
Özgü Kaya esasen oyuncudur ancak konservatuvar geçmişi ve profesyonel şan eğitimi bulunmaktadır.
Özgü Kaya'nın sevgilisi kimdir?
Özgü Kaya, pop müziğin tanınan isimlerinden Murat Dalkılıç ile birliktelik yaşamaktadır.
Özgü Kaya aslen nerelidir?
İstanbul'da dünyaya gelen Özgü Kaya, aslen Uşak'ın Eşme ilçesindendir.