Jennifer Lopez kız kardeşi Lynda Lopez'in doğum gününü Avrupa tatilinde kutladı! Küvet pozu dikkat çekti
Avrupa tatilinde olan Jennifer Lopez, kız kardeşi Lynda Lopez'in doğum gününü kutladıkları anlara ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
Avrupa seyahatinde olan Jennifer Lopez, kız kardeşi Lynda Lopez'in doğum gününü tatil sırasında kutladı. 24 Temmuz'da 57 yaşına girmeye hazırlanan 56 yaşındaki Jennifer Lopez, kutlama anlarına ait kareleri sosyal medya hesabından takipçilerine sundu.
OTEL ODASINDA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
Paylaşılan fotoğraflarda Jennifer Lopez'in küvette, kız kardeşi Lynda Lopez'in ise küvetin yanında durarak pastalarını yedikleri görüldü.
Kardeşine olan duygularını paylaşımına eklediği notla ifade eden Lopez, şu ifadelere yer verdi:
"Çifte doğum günü için kardeş tatili her zaman harika bir fikir! Seni çok seviyorum Lynnie! İyi ki doğdun!"
AVRUPA TURU KAPSAMINDA PARİS VE LONDRA ZİYARETİ
Jennifer Lopez ve Lynda Lopez'in Avrupa programının Paris Moda Haftası ile Londra'da düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nı kapsadığı öğrenildi.
Tatil sürecinde Fransa'da bir İtalyan restoranında akşam yemeği yerken görüntülenen kardeşler, seyahatlerine dair detayları sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmayı sürdürüyor.
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Jennifer Lopez kız kardeşinin doğum gününü nerede kutladı?
Jennifer Lopez, kız kardeşi Lynda Lopez'in doğum gününü çıktıkları Avrupa seyahati sırasında kutladı.
Jennifer Lopez'in Avrupa seyahatinde hangi duraklar yer alıyor?
Kardeşlerin seyahat programında Paris Moda Haftası ve Londra'daki Wimbledon Tenis Turnuvası yer alıyor.
Jennifer Lopez kaç yaşındadır?
Jennifer Lopez 56 yaşındadır.
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