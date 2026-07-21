6 aylık hamile olan Gamze Erçel'den karnı burnunda plaj pozları! Hande Erçel ile kareleri dikkat çekti

Caner Yıldırım ile evliliğinden Mavi adında bir kızı bulunan sosyal medya içerik üreticisi Gamze Erçel, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Hamilelik sürecinde 6. aya giren Erçel, yaz tatilinden çekilen yeni fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.