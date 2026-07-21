6 aylık hamile olan Gamze Erçel'den karnı burnunda plaj pozları! Hande Erçel ile kareleri dikkat çekti
İkinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanan ve hamileliğinde 6. aya giren Gamze Erçel, kardeşi Hande Erçel ile plajda çekilen pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Caner Yıldırım ile evliliğinden Mavi adında bir kızı bulunan sosyal medya içerik üreticisi Gamze Erçel, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Hamilelik sürecinde 6. aya giren Erçel, yaz tatilinden çekilen yeni fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.
"KÜÇÜK AİLEMİZ BÜYÜYOR"
Geçtiğimiz dönemde ailelerinin genişleyeceğini duyuran Gamze Erçel Yıldırım, müjdeli haberi sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Erçel, hamilelik duyurusunu yaptığı paylaşımına şu nota yer vermişti:
"Küçük ailemiz büyüyor, artık dört kişiyiz"
KARDEŞİ HANDE ERÇEL İLE OBJEKTİF KARŞISINA GEÇTİ
İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Gamze Erçel, hamileliğinin 6. ayında çıktığı yaz tatilinde plaj karelerini paylaştı.
Paylaşımlarında oyuncu kardeşi Hande Erçel ile birlikte objektif karşısına geçen Erçel'in fotoğrafları, sosyal medya kullanıcıları ve takipçileri tarafından kısa sürede yoğun etkileşim aldı.
Erçel, kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımının altına "Göbişli (yani bebişli) dumplar en sevdiğiniz" notunu ekledi.
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Gamze Erçel kaç aylık hamile?
Gamze Erçel, ikinci hamilelik sürecinde 6. ayın içerisindedir.
Gamze Erçel'in kaç çocuğu var?
Gamze Erçel ve Caner Yıldırım çiftinin Mavi adında bir kızları bulunmakta olup ikinci çocuklarını beklemektedirler.
Gamze Erçel hamilelik haberini nasıl paylaştı?
Erçel, hamilelik haberini sosyal medya hesabından "Küçük ailemiz büyüyor, artık dört kişiyiz" notuyla duyurmuştur.