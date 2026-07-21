3 gün yoğun bakımda kalmıştı! İç kanama geçiren Murat Cemcir: “Direkten döndüm”

Evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve acil müdahalenin ardından 3 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören ünlü oyuncu Murat Cemcir, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından ilk kez bir davete katıldı. İç kanama geçirdiği belirlenen ve zorlu bir tedavi sürecini geride bırakan Cemcir, sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayarak setlere geri döneceğini duyurdu.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.) Aylar sonra kameralar karşısına geçerek magazincilerin sorularını yanıtlayan Murat Cemcir, hastanedeki tedavi sürecini anlattı. Üç gece boyunca yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirten oyuncu, o günlerin hayatındaki en uzun saatler olduğunu dile getirdi.