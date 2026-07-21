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3 gün yoğun bakımda kalmıştı! İç kanama geçiren Murat Cemcir: “Direkten döndüm”

Geçirdiği iç kanama sonrası hastaneye kaldırılan Murat Cemcir, aylar sonra katıldığı davette sağlık mücadelesini paylaştı. Ünlü oyuncu, atlattığı kritik sürecin ardından setlere döneceğinin haberini verdi.

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3 gün yoğun bakımda kalmıştı! İç kanama geçiren Murat Cemcir: “Direkten döndüm”

Evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve acil müdahalenin ardından 3 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören ünlü oyuncu Murat Cemcir, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından ilk kez bir davete katıldı. İç kanama geçirdiği belirlenen ve zorlu bir tedavi sürecini geride bırakan Cemcir, sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayarak setlere geri döneceğini duyurdu.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Aylar sonra kameralar karşısına geçerek magazincilerin sorularını yanıtlayan Murat Cemcir, hastanedeki tedavi sürecini anlattı. Üç gece boyunca yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirten oyuncu, o günlerin hayatındaki en uzun saatler olduğunu dile getirdi.

3 gün yoğun bakımda kalmıştı! İç kanama geçiren Murat Cemcir: “Direkten döndüm”-3

Cemcir, yaşadığı süreci şu sözlerle aktardı:

"Sıkıntı bir süreç atlattım ama şimdi çok iyiyim çok şükür. Ailemle ve arkadaşlarımla atlattım. Direkten döndüm. Dua eden herkese çok teşekkür ediyorum"

3 gün yoğun bakımda kalmıştı! İç kanama geçiren Murat Cemcir: “Direkten döndüm”-4

SETLERE DÖNÜYOR

İyileşme sürecini tamamlayan Murat Cemcir, hayranlarını sevindiren gelişmeyi de paylaşarak yeni bir dizi projesiyle setlere dönmeye hazırlandığını açıkladı.

3 gün yoğun bakımda kalmıştı! İç kanama geçiren Murat Cemcir: “Direkten döndüm”-5

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Murat Cemcir neden yoğun bakıma alındı?

Murat Cemcir, evinde rahatsızlandıktan sonra hastanede yapılan incelemelerde iç kanama geçirdiğinin tespit edilmesi üzerine yoğun bakıma alındı.

Murat Cemcir yoğun bakımda kaç gün kaldı?

Ünlü oyuncu hastanedeki tedavisi kapsamında 3 gece boyunca yoğun bakımda kaldı.

Murat Cemcir ekranlara dönecek mi?

Sağlık durumu iyiye giden Murat Cemcir, yeni bir dizi projesiyle setlere dönmeye hazırlandığını açıkladı.

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