İsmail Yüksek'in kayınpederi Emre Matraş’tan sert itiraz: “Kızım Esen'in evliliğini kesinlikle geçerli saymıyorum”
Milli futbolcu İsmail Yüksek ile Esen Matraş'ın nikahının ardından konuşan eski pop sanatçısı Emre Matraş, törende baba adının farklı okunmasına tepki göstererek evliliği kabul etmediğini açıkladı.
Milli futbolcu İsmail Yüksek ile Esen Matraş'ın gerçekleşen nikah töreninin ardından, eski pop müzik sanatçısı Emre Matraş yayımladığı bir video ile gündeme geldi. Tören sırasında kızı Esen Matraş'ın baba adının kendi ismi yerine farklı bir isimle anıldığını belirten Emre Matraş, yaşanan duruma tepki göstererek nikahın geçerliliği olmadığını savundu.
"Bu evliliği tanımıyorum"
BABA ADI TARTIŞMASI VE SORUŞTURMA TALEBİ
Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Emre Matraş, törendeki isim beyanı nedeniyle yasal işlem yapılması gerektiğini ifade etti. Matraş, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:
"Kızım Esen'in evliliğini kesinlikle geçerli saymıyorum. Çünkü baba adı sorulduğunda 'Anıl' deniyor. Kızımın baba adı Emre Matraş'tır. Bu nedenle o nikâh memurunun da belediye başkanının da soruşturulmasını istiyorum."
Açıklamasının devamında nikahı tanımadığını vurgulayan Matraş, "Bu nikâhı kabul etmiyorum, benim için geçerliliği yoktur." ifadelerini kullandı.
"AİLESİYLE GELİP BENDEN İSTEMESİ GEREKİYORDU"
Emre Matraş, açıklamalarının devamında kızının evlilik adımıyla ilgili olarak kendisinden müsaade alınmadığını belirtti. Sürecin kendisini duygusal olarak etkilediğini aktaran Matraş, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:
"Bu konuyu kesinlikle kabul etmiyorum ve bir baba olarak kaldıramıyorum. Benim için hiçbir geçerli hükmü yoktur. İsmail'in bir defa ailesiyle gelip benden istemesi gerekiyordu; babası benim çünkü. Gerisi boş."
Nikah töreninde yaşanan isim beyanı tartışması ve Emre Matraş'ın açıklamaları kamuoyunda geniş yer bulurken, gözler İsmail Yüksek ve Esen Matraş çiftinden gelebilecek açıklamalara çevrildi.
MERAK EDİLENLER
Emre Matraş, İsmail Yüksek'in nikahına neden itiraz etti?
Emre Matraş, nikah töreni sırasında kızı Esen Matraş'ın baba adı sorulduğunda kendi adı yerine "Anıl" isminin söylenmesi nedeniyle nikaha itiraz etti.
İsmail Yüksek veya Esen Matraş konuya ilişkin açıklama yaptı mı?
Açıklamaların ardından kamuoyunun gözü çiftin yapacağı olası açıklamaya çevrilmiş olup, henüz resmi bir yanıt verilmemiştir.