İsmail Yüksek'in kayınpederi Emre Matraş’tan sert itiraz: “Kızım Esen'in evliliğini kesinlikle geçerli saymıyorum”

"AİLESİYLE GELİP BENDEN İSTEMESİ GEREKİYORDU"

Emre Matraş, açıklamalarının devamında kızının evlilik adımıyla ilgili olarak kendisinden müsaade alınmadığını belirtti. Sürecin kendisini duygusal olarak etkilediğini aktaran Matraş, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

"Bu konuyu kesinlikle kabul etmiyorum ve bir baba olarak kaldıramıyorum. Benim için hiçbir geçerli hükmü yoktur. İsmail'in bir defa ailesiyle gelip benden istemesi gerekiyordu; babası benim çünkü. Gerisi boş."