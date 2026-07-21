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Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz yeni tarzını paylaştı: Sosyal medyayı ikiye böldü

Galatasaraylı milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, saçlarını platin sarısına boyatarak imaj değiştirdi. Ünlü futbolcunun yeni tarzı sosyal medyada dikkat çekti.

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Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz yeni tarzını paylaştı: Sosyal medyayı ikiye böldü

Galatasaray'ın 53 numaralı formasını giyen milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, imaj değişikliğine gitti. Sahadaki performansının yanı sıra tarzıyla da takip edilen 26 yaşındaki futbolcu, yeni görünümünü sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Barış Alper Yılmaz yeni imajıyla sosyal medyada çok konuşuldu. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Barış Alper Yılmaz yeni imajıyla sosyal medyada çok konuşuldu. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

SAÇLARINI PLATİN SARISINA BOYATTI

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Yılmaz, saçlarını kısaltarak platin sarısına boyattı. Daha önce de sarı saçlı haliyle bilinen Yılmaz'ın yeni imajı kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz yeni tarzını paylaştı: Sosyal medyayı ikiye böldü-3

SOSYAL MEDYADA FARKLI GÖRÜŞLER

Milli futbolcunun paylaştığı yeni görünüm, takipçileri ve Galatasaray taraftarları arasında farklı yorumlara neden oldu. Paylaşımın ardından kullanıcıların bir kısmı yeni stili beğenirken, bir kısmı ise olumsuz görüş belirtti.

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz yeni tarzını paylaştı: Sosyal medyayı ikiye böldü-4

MERAK EDİLENLER

Barış Alper Yılmaz imajında ne değiştirdi?

Barış Alper Yılmaz, saçlarını kısaltarak platin sarısına boyattı.

Barış Alper Yılmaz yeni imajını nerede paylaştı?

Milli futbolcu yeni tarzını kişisel sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Barış Alper Yılmaz kaç yaşındadır?

Galatasaray forması giyen başarılı futbolcu 26 yaşındadır.

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