Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz yeni tarzını paylaştı: Sosyal medyayı ikiye böldü

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Yılmaz, saçlarını kısaltarak platin sarısına boyattı. Daha önce de sarı saçlı haliyle bilinen Yılmaz'ın yeni imajı kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

SOSYAL MEDYADA FARKLI GÖRÜŞLER

Milli futbolcunun paylaştığı yeni görünüm, takipçileri ve Galatasaray taraftarları arasında farklı yorumlara neden oldu. Paylaşımın ardından kullanıcıların bir kısmı yeni stili beğenirken, bir kısmı ise olumsuz görüş belirtti.