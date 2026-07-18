Bursa'da sahne alan Yıldız Tilbe, kendisini dinlemeye gelen hayranlarının eşliğinde sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser bitimine yakın ise, iş insanı İbrahim Sayın tarafından, Tilbe'nin 60'ıncı yaşı, pasta ve görsel şölenle kutlandı.

Bunun üzerine Yıldız Tilbe, "Doğum günü kutlamak çok saçma geliyor. Biten bir 60 yılın neyini kutlayacağım? 70 olacak mıyım? Saçma geliyor. Biten bir şeyin kutlaması farklı geliyor. Ama teşekkür ediyorum. Tabii İbrahim, sen benim canımsın." dedi.

Ünlü şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim doğum günü hakkındaki görüşüm böyle. Herkes için Allah'tan her şeyin hayırlısını, sağlık ve huzur dilerim. Başka bir şey yok ki dünyada. 60 yaşından bakınca... 18 yaşından bakınca neler var neler. Var oğlu var."