60 yaşına basan Yıldız Tilbe'den sahnede beklenmedik çıkış: "Doğum günü kutlamak çok saçma geliyor”
Bursa'da hayranlarıyla buluşan ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, sahnede sürpriz bir doğum günü kutlamasıyla karşılaştı. 60 yaşına basan Tilbe, doğum günü kutlamayı saçma bulduğunu belirterek "Biten bir ömrün neyini kutlayacağım" ifadelerini kullandı.
Bursa'da sahne alan Yıldız Tilbe, kendisini dinlemeye gelen hayranlarının eşliğinde sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser bitimine yakın ise, iş insanı İbrahim Sayın tarafından, Tilbe'nin 60'ıncı yaşı, pasta ve görsel şölenle kutlandı.
Bunun üzerine Yıldız Tilbe, "Doğum günü kutlamak çok saçma geliyor. Biten bir 60 yılın neyini kutlayacağım? 70 olacak mıyım? Saçma geliyor. Biten bir şeyin kutlaması farklı geliyor. Ama teşekkür ediyorum. Tabii İbrahim, sen benim canımsın." dedi.
Ünlü şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim doğum günü hakkındaki görüşüm böyle. Herkes için Allah'tan her şeyin hayırlısını, sağlık ve huzur dilerim. Başka bir şey yok ki dünyada. 60 yaşından bakınca... 18 yaşından bakınca neler var neler. Var oğlu var."
Doğum günü kutlamasından sonra Yıldız Tilbe, sevilen şarkılarını söyleyerek katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.
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Yıldız Tilbe kaç yaşına girdi?
Bursa'daki sahnesinde doğum günü sürprizi yapılan ünlü sanatçı Yıldız Tilbe 60 yaşına basmıştır.
Yıldız Tilbe doğum günü hakkında ne dedi?
Doğum günü kutlamalarını saçma bulduğunu ifade eden Yıldız Tilbe, biten bir ömrün kutlanmasının kendisine farklı geldiğini ve 60 yaşından bakınca sadece sağlık ile huzurun önemli olduğunu söylemiştir.