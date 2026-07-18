Vefat eden oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın eşinden yürek yakan mesaj: “Evlatlarımıza bakarak ol”

Evliliklerinin 6. yıl dönümünde paylaşımda bulunan Hicran Akın, şu ifadeleri kullandı:

Zamanın herhangi bir diliminde, hayatla kurduğun hakikatli bağı, sevgini, inancını, inadını, kırılgan kalbini ve seni çok sevmemi sağlayan nice hâlini yanımdan ayırmayacağım. 🧡6. yılımız kutlu olsun, küçük çetemin en büyük üyesi. Seni seviyorum. 🧡 Evlatlarımıza bakarak ol.