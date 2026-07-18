Vefat eden oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın eşinden yürek yakan mesaj: “Evlatlarımıza bakarak ol”
11 Şubat tarihinde evinde fenalaşarak 45 yaşında hayata gözlerini yuman oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın acısı tazeliğini koruyor. Ünlü aktörün eşi Hicran Akın, evliliklerinin 6. yıl dönümünde sosyal medya hesabı üzerinden duygu yüklü bir paylaşımda bulundu.
Birçok başarılı projede üstlendiği rollerle hafızalara kazınan ve sanat camiasının sevilen isimleri arasında yer alan oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, 11 Şubat tarihinde İstanbul'daki evinde aniden fenalaşarak yaşamını yitirdi. Henüz 45 yaşındayken hayata veda eden ünlü aktörün vefatı, ailesini, yakın dostlarını ve tüm sevenlerini derin bir yasa boğdu. Usta oyuncu, 12 Şubat gününde gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
EŞİ HİCRAN AKIN'IN DİNMEYEN ÖZLEMİ
Bu ani ve büyük kaybın ardından en derin üzüntüyü yaşayan isimlerin başında gelen eşi Hicran Akın, hissettiği tarifsiz özlemi sosyal medya paylaşımlarıyla dile getirmeyi sürdürüyor. Kanbolat Görkem Arslan'ın gidişiyle hayatında büyük bir boşluk oluşan Akın, evlilik yıl dönümleri vesilesiyle resmi hesabı üzerinden eşine olan sevgisini ve acısını dile getirdiği duygu yüklü bir mesaj yayınladı.
Evliliklerinin 6. yıl dönümünde paylaşımda bulunan Hicran Akın, şu ifadeleri kullandı:
Zamanın herhangi bir diliminde, hayatla kurduğun hakikatli bağı, sevgini, inancını, inadını, kırılgan kalbini ve seni çok sevmemi sağlayan nice hâlini yanımdan ayırmayacağım. 🧡6. yılımız kutlu olsun, küçük çetemin en büyük üyesi. Seni seviyorum. 🧡 Evlatlarımıza bakarak ol.
Akın'ın eşine hitaben yazdığı bu içten ve hüzünlü sözler, takipçileri ile sanat dünyasında büyük bir yankı uyandırarak herkesi derinden etkiledi.
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Kanbolat Görkem Arslan ne zaman ve kaç yaşında vefat etti?
Ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, 11 Şubat tarihinde İstanbul'daki evinde fenalaşarak 45 yaşında hayatını kaybetmiştir.
Hicran Akın evlilik yıl dönümünde ne paylaştı?
Hicran Akın, evliliklerinin 6. yıl dönümünde eşinin hayatla kurduğu bağı, kırılgan kalbini unutmayacağını belirterek "6. yılımız kutlu olsun, küçük çetemin en büyük üyesi. Seni seviyorum. Evlatlarımıza bakarak ol" sözlerini paylaşmıştır.
Kanbolat Görkem Arslan ne zaman son yolculuğuna uğurlandı?
Ünlü oyuncu, vefatının ertesi günü olan 12 Şubat tarihinde gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlanmıştır.