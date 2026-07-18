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Yavuz Bingöl'den acil ameliyat açıklaması: "Doktor uçağa binmeme izin vermedi"

Ünlü türkücü ve oyuncu Yavuz Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu. Pazartesi günü acil olarak ameliyat masasına yatacağını açıklayan sanatçının Malatya konseri de sağlık sorunları sebebiyle iptal edildi.

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Yavuz Bingöl'den acil ameliyat açıklaması: "Doktor uçağa binmeme izin vermedi"

Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, kariyerinin yanı sıra rol aldığı projelerle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Bingöl, bu kez hayranlarını derinden sarsan ve endişelendiren bir sağlık haberiyle magazin gündemine oturdu. Sosyal medya hesabını aktif kullanan sanatçı, yaptığı paylaşımla takipçilerine kötü haberi verdi.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Sahne programı için dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanan 61 yaşındaki Yavuz Bingöl, aniden gelişen sağlık sorunları nedeniyle Malatya konserinin iptal edildiğini duyurdu.

Yavuz Bingöl'den acil ameliyat açıklaması: "Doktor uçağa binmeme izin vermedi"-3

Durumunun ciddiyetini hayranlarıyla paylaşan ünlü türkücü, önümüzdeki pazartesi günü acil olarak ameliyat masasına yatması gerektiğini açıkladı. Rahatsızlığının uçuş güvenliğini tehlikeye soktuğunu belirten Bingöl, doktorunun kesin talimatıyla uçağa binmesinin yasaklandığını ifade etti.

Yavuz Bingöl'den acil ameliyat açıklaması: "Doktor uçağa binmeme izin vermedi"-4

Bingöl, "Sevgili Malatyalı hemşerilerim. Sağlık nedenleriyle yarınki konsere katılamıyorum. İnşallah başka bir sefere. Pazartesi günü acil ameliyat olmam gerekiyor. Doktor da uçağa binmeme izin vermedi." ifadelerini kullandı.

Yavuz Bingöl'den acil ameliyat açıklaması: "Doktor uçağa binmeme izin vermedi"-5

Geçireceği operasyonun veya yaşadığı sağlık sorununun tıbbi detaylarına dair net bir açıklama yapmayan Bingöl'ün bu paylaşımının ardından, binlerce takipçisi ve sanatçı dostu sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajları yağdırdı.

Yavuz Bingöl'den acil ameliyat açıklaması: "Doktor uçağa binmeme izin vermedi"-6

MERAK EDİLENLER

Yavuz Bingöl neden ameliyat oluyor?

Yavuz Bingöl sosyal medya hesabından acil ameliyat olması gerektiğini açıklamış ancak sağlık sorununun ne olduğuna dair ayrıntılı bir detay vermemiştir.

Yavuz Bingöl'ün Malatya konseri neden iptal edildi?

Ünlü sanatçının pazartesi günü acil bir operasyon geçirecek olması ve doktorunun sağlık gerekçesiyle uçağa binmesine izin vermemesi nedeniyle konser programı iptal edilmiştir.

Yavuz Bingöl kaç yaşındadır?

Türk Halk Müziği sanatçısı ve sinema oyuncusu Yavuz Bingöl 61 yaşındadır.

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