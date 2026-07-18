Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, kariyerinin yanı sıra rol aldığı projelerle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Bingöl, bu kez hayranlarını derinden sarsan ve endişelendiren bir sağlık haberiyle magazin gündemine oturdu. Sosyal medya hesabını aktif kullanan sanatçı, yaptığı paylaşımla takipçilerine kötü haberi verdi.