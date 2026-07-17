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Kamyon fabrikasından kovuldu oyuncu oldu! Her 8 Nisan’da Çakır’la gündeme geldi! Oktay Kaynarca’dan itiraflar...

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, yıllar önce Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Süleyman Çakır karakterinin her yıl 8 Nisan'da anılması karşısında yaşadığı şaşkınlığı esprili bir dille anlattı. Katıldığı programda geçmişine dair de konuşan usta sanatçı, lise yıllarında çalıştığı kamyon fabrikasından kovulma hikayesini ilk kez paylaştı.

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Oktay Kaynarca hayranlarının sadakatini esprili bir dille yorumladı

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapımlarından biri olan "Kurtlar Vadisi" dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır karakteriyle hafızalara kazınan Oktay Kaynarca, katıldığı bir YouTube programında samimi açıklamalarda bulundu. Karakterin dizideki ölüm tarihi olan 8 Nisan 2004'ten bu yana her yıl sosyal medyada anılması karşısında hissettiği şaşkınlığı gizlemeyen usta oyuncu, hayranlarının sadakatini esprili bir dille yorumladı.

Oktay Kaynarca’dan Süleyman Çakır itirafı

Dizinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen Çakır'ın ölüm yıldönümünde gıyabi cenaze namazları kılınması, camilerde helva dağıtılması geleneğinin sürdüğünü belirten usta aktör, her yıl aynı tablonun yaşandığını vurguladı.

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Oktay Kaynarca: Bir türlü ölemiyorum.

"SABAH KALKIYORUM, YİNE KIYAMET KOPUYOR"

Sanal dünyada ve sokakta her yıl nisan ayında yaşanan bu durumu yakından takip ettiğini belirten Oktay Kaynarca, fenomene dönen karakteri hakkında şu ifadeleri kullandı:

"8 Nisan günlerinde sabahtan kalkıp bakıyorum, o gün yine kıyamet kopuyor, karışıyor ortalık. Ben de katkıda bulunuyorum, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ölemedim abi ben, bir türlü ölemiyorum."

Disiplin için girdiği kamyon fabrikasından kovulma hikayesi

DİSİPLİN İÇİN GİRDİĞİ KAMYON FABRİKASINDAN KOVULMA HİKAYESİ

Programda sadece oyunculuk yıllarına değil, gençlik dönemine dair de bilinmeyen bir anısını paylaşan Kaynarca, lise yıllarında oldukça başarısız bir öğrenci olduğunu itiraf etti.

Oktay Kaynarca: Tulumları giyip 6 ay çalıştım

Ailesinin kendisini disipline etmek ve hayatın zorluklarını göstermek amacıyla bir kamyon fabrikasına işe verdiğini anlatan ünlü isim, o günleri şu sözlerle özetledi:

"Kamyon fabrikasında elektrik hattında işe girdim. Tulumları giyip 6 ay çalıştım. Ama yaptığım gırgır şamata yüzünden banttan kamyon çıkmıyordu, iş yürümüyordu. En sonunda 'Alın bunu buradan' diyerek beni kovdular. Allah'tan da kovmuşlar, sonra konservatuvar sınavlarına girdim."

Oktay Kaynarca hakkında merak edilenler

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Süleyman Çakır karakteri ne zaman öldü ve neden hâlâ anılıyor?

Süleyman Çakır karakteri, Kurtlar Vadisi dizisinde 8 Nisan 2004 tarihinde ölmüştür. Türk televizyon tarihindeki derin etkisi nedeniyle hayranları her yıl bu tarihte gıyabi cenaze namazı kılıp helva dağıtarak karakteri anmaktadır.

Oktay Kaynarca gençliğinde hangi fabrikada çalıştı?

Oktay Kaynarca, lise yıllarında ailesi tarafından disipline edilmesi amacıyla bir kamyon fabrikasının elektrik hattında işe yerleştirilmiş ve burada 6 ay çalışmıştır.

Oktay Kaynarca fabrikadan neden kovuldu?

Ünlü oyuncu, fabrikada yaptığı gırgır ve şamata nedeniyle üretim bandındaki işlerin yürümesini engellediği gerekçesiyle işten çıkarılmıştır. Sanatçı bu durumu "Allah'tan kovmuşlar" diyerek konservatuvara girişinin önünü açan hayırlı bir dönüm noktası olarak görmektedir.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

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