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Süleyman Çakır karakteri ne zaman öldü ve neden hâlâ anılıyor?

Süleyman Çakır karakteri, Kurtlar Vadisi dizisinde 8 Nisan 2004 tarihinde ölmüştür. Türk televizyon tarihindeki derin etkisi nedeniyle hayranları her yıl bu tarihte gıyabi cenaze namazı kılıp helva dağıtarak karakteri anmaktadır.

Oktay Kaynarca gençliğinde hangi fabrikada çalıştı?

Oktay Kaynarca, lise yıllarında ailesi tarafından disipline edilmesi amacıyla bir kamyon fabrikasının elektrik hattında işe yerleştirilmiş ve burada 6 ay çalışmıştır.

Oktay Kaynarca fabrikadan neden kovuldu?

Ünlü oyuncu, fabrikada yaptığı gırgır ve şamata nedeniyle üretim bandındaki işlerin yürümesini engellediği gerekçesiyle işten çıkarılmıştır. Sanatçı bu durumu "Allah'tan kovmuşlar" diyerek konservatuvara girişinin önünü açan hayırlı bir dönüm noktası olarak görmektedir.