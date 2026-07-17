Kamyon fabrikasından kovuldu oyuncu oldu! Her 8 Nisan’da Çakır’la gündeme geldi! Oktay Kaynarca’dan itiraflar...
Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, yıllar önce Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Süleyman Çakır karakterinin her yıl 8 Nisan'da anılması karşısında yaşadığı şaşkınlığı esprili bir dille anlattı. Katıldığı programda geçmişine dair de konuşan usta sanatçı, lise yıllarında çalıştığı kamyon fabrikasından kovulma hikayesini ilk kez paylaştı.
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