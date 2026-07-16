35 yıllık dostlar Kibariye ve Hüsnü Şenlendirici aynı sahnede! Ünlü şarkıcıdan Seda Sayan itirafı: "O temizlik yapardı ben yemek"
Beşiktaş'ta birlikte sahne alan Kibariye ve Hüsnü Şenlendirici, konser öncesi yaptıkları açıklamalarla yıllara meydan okuyan dostluklarını gözler önüne serdi. Şenlendirici, ünlü sanatçıyı "yaşayan efsane" olarak nitelendirirken; Kibariye ise eski dostu Seda Sayan ile aynı evde yaşadıkları günlere dair samimi anılarını paylaştı.
Kibariye ve Hüsnü Şenlendirici, Beşiktaş'taki bir mekanda sahne aldı.
"TÜRKİYE'NİN YAŞAYAN EFSANESİDİR
Sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikiliden Kibariye, "Ben Hüsnü ile her zaman beraberim. O çocuktu, küçüktü. O zamandan beri beraberiz. Birbirimizi hep sevdik saydık" dedi.
Günaydın'dan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre Hüsnü Şenlendirici ise, "Çok küçük yaşlardan beri ona eşlik ettim. O dönemden beri Kibariye ile çalışmaktan hep gurur duydum. 35 sene oldu neredeyse. Bana göre Türkiye'nin yaşayan efsanesidir" diye konuştu.
KİBARİYE'DEN SEDA SAYAN YORUMU
Kibariye ise "O kral, ben kraliçe. İşimizi yaptık biz. Ekmeğimize bakıyoruz. Sahneye çıkar ekmeğimizi kazanırız. Allah'ım bereket versin. Çocuklarımızı o ve sanatımızla büyüttük" dedi.
Kibariye, yakın arkadaşı Seda Sayan hakkında da konuştu. Ünlü şarkıcı, "Seda akıllı kız. Her şeyi biliyor. Biz hep çok güzel geçindik. Birlikte aynı evde oturduk o temizlik yaptı ben yemek. Seda iyidir ya, çok severim" diyerek Seda Sayan'a olan sevgisinden bahsetti.
TEREDDÜT ETMEDEN TERİNİ SİLDİ
Öte yandan Kibariye ve Hüsnü Şenlendirici geçtiğimiz aylarda da aynı sahnede konser verdi. Performans sırasında Hüsnü Şenlendirici'nin terlediğini fark eden Kibariye, bir an bile tereddüt etmeden sahnede ünlü klarnetçinin yanına giderek yüzündeki teri sildi.
Samimi anlar salondaki izleyicilerden büyük alkış alırken, ikili arasındaki güçlü dostluk da bir kez daha gözler önüne serildi.
"O BENİM ÇOCUĞUM"
O anların ardından Hüsnü Şenlendirici'ne olan sevgisini dile getiren Kibariye, "Çocukluğunu biliyorum onun. O benim çocuğum." sözleriyle yıllara dayanan bağlarını anlattı.
Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, birçok kullanıcı ikili için "İşte gerçek sanatçı dostluğu" yorumunda bulundu.
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