35 yıllık dostlar Kibariye ve Hüsnü Şenlendirici aynı sahnede! Ünlü şarkıcıdan Seda Sayan itirafı: "O temizlik yapardı ben yemek"

Kibariye ve Hüsnü Şenlendirici (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

"TÜRKİYE'NİN YAŞAYAN EFSANESİDİR

Sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikiliden Kibariye, "Ben Hüsnü ile her zaman beraberim. O çocuktu, küçüktü. O zamandan beri beraberiz. Birbirimizi hep sevdik saydık" dedi.

Günaydın'dan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre Hüsnü Şenlendirici ise, "Çok küçük yaşlardan beri ona eşlik ettim. O dönemden beri Kibariye ile çalışmaktan hep gurur duydum. 35 sene oldu neredeyse. Bana göre Türkiye'nin yaşayan efsanesidir" diye konuştu.