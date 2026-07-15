Sokakta evsiz öldü, arkasında servet bıraktı! Daveigh Chase'in gizemli mirası mahkemelik oldu

Genç yaşta hayata gözlerini yuman sinema dünyasının tanınan ismi Daveigh Chase'in ani vefatı, arkasında çözülmesi güç bir yasal düğüm bıraktı. Yaşamının son dönemini sokaklarda evsiz barksız geçiren ünlü oyuncunun, kimsenin tahmin edemediği yaklaşık 400 bin dolar değerinde nakit varlığa sahip olduğu ve hiçbir yasal vasiyetname hazırlamadığı belirlendi. Bu gizemli servetin ortaya çıkmasıyla birlikte aile içinde hareketli günler başladı; genç yıldızın annesi Cathy Chase, söz konusu parayı idare etmek ve resmi yönetici olabilmek adına Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne resmi olarak müracaat etti.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.) Mahkeme kayıtlarında Chase'in yaklaşık 400 bin dolar değerinde kişisel mal varlığına sahip olduğu, adına kayıtlı herhangi bir taşınmaz bulunmadığı belirtildi. Başvuruda ayrıca, Kaliforniya Bağımsız Miras Yönetimi Yasası kapsamında annenin mirası yönetebilmesi ve 400 bin dolarlık teminatın onaylanması talep edildi. Merakla beklenen duruşmanın 12 Ağustos'ta Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde görülmesi planlanıyor.