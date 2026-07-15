Sokakta evsiz öldü, arkasında servet bıraktı! Daveigh Chase'in gizemli mirası mahkemelik oldu
"The Ring" (Halka) filminin Samara'sı olarak dünya çapında şöhrete kavuşan Daveigh Chase, geçtiğimiz ay 35 yaşında hayatını kaybetti. Chase'in arkasında yaklaşık 400 bin dolar değerinde bir miras bıraktığı ancak vasiyet hazırlamadığı ortaya çıktı. Son yıllarında uyuşturucu bağımlılığı ve evsizlikle mücadele eden genç yıldızın vasiyetiz kalan serveti için annesi Cathy Chase mahkemeye başvurdu.
Genç yaşta hayata gözlerini yuman sinema dünyasının tanınan ismi Daveigh Chase'in ani vefatı, arkasında çözülmesi güç bir yasal düğüm bıraktı. Yaşamının son dönemini sokaklarda evsiz barksız geçiren ünlü oyuncunun, kimsenin tahmin edemediği yaklaşık 400 bin dolar değerinde nakit varlığa sahip olduğu ve hiçbir yasal vasiyetname hazırlamadığı belirlendi. Bu gizemli servetin ortaya çıkmasıyla birlikte aile içinde hareketli günler başladı; genç yıldızın annesi Cathy Chase, söz konusu parayı idare etmek ve resmi yönetici olabilmek adına Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne resmi olarak müracaat etti.
Mahkeme kayıtlarında Chase'in yaklaşık 400 bin dolar değerinde kişisel mal varlığına sahip olduğu, adına kayıtlı herhangi bir taşınmaz bulunmadığı belirtildi. Başvuruda ayrıca, Kaliforniya Bağımsız Miras Yönetimi Yasası kapsamında annenin mirası yönetebilmesi ve 400 bin dolarlık teminatın onaylanması talep edildi. Merakla beklenen duruşmanın 12 Ağustos'ta Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde görülmesi planlanıyor.
SOKAKLARDAKİ TRAJİK SON
16 Haziran günü Los Angeles'ın Chatsworth bölgesinde son nefesini veren genç oyuncunun ölüm belgesine "evsiz" ibaresi düşüldü. Hiç evlenmeyen ve arkasında bir çocuk bırakmayan Chase'in vefatının ardından yasal mirasçı olarak sadece annesi ve babası kaldı. Popüler korku serisi "The Ring" filminde canlandırdığı kült karakterle hafızalar kazınan yıldızın kesin ölüm nedeni adli tıp raporuyla AIDS olarak tescillenirken, geçmişten gelen yoğun madde bağımlılığının da bu trajik sonu hızlandırdığı vurgulandı.
"BİR ANNE OLARAK ÇOCUĞUNDAN ASLA VAZGEÇMEZSİN"
Kızının çocuk yaşta ulaştığı şöhretin ardından uyuşturucu batağına saplandığını belirten acılı anne Cathy Chase, kamuoyunda dile getirilen "ailesiyle bağlarını kopardığı" yönündeki iddialara sert tepki göstermişti. Kızını kurtarmak için çalmadık kapı bırakmadığını anlatan anne, şu sözlerle içini döktü:
"Bir anne olarak çocuğundan asla vazgeçmezsin. Onun bir gün eve dönmesini umut etmeyi hiç bırakmadım."