Dekolteye çiçekli sansür! 82 yaşındaki Nebahat Çehre'den filtreli tatil poz

"BODRUM'DA HUZUR DOLU, ÇOK GÜZEL BİR TATİL GEÇİRDİM"

Tatil döneminin kendisine olan etkilerini sosyal medya hesabından aktaran Çehre, paylaşımına şu notu ekledi:

"Bodrum'da huzur dolu, çok güzel bir tatil geçirdim... Uzun yürüyüşler, bol kahkahalar ve çok sevdiğim dostlarımla bir arada olmak bana çok iyi geldi. Biraz dinlenmek, yenilenmek ve yeni projeler öncesinde nefes almak gerçekten çok kıymetliydi. Çok yakında birbirinden güzel sürprizlerle yeniden kavuşacağız."