Dekolteye çiçekli sansür! 82 yaşındaki Nebahat Çehre'den filtreli tatil poz
8 yıl aradan sonra setlere dönmeye hazırlanan Nebahat Çehre, Bodrum tatilinden mayolu bir karesini paylaştı. 82 yaşındaki oyuncunun filtreli paylaşımı sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.
Şimdilerde yeniden kamera karşısına geçmeye hazırlanan Nebahat Çehre, çekimler öncesinde Bodrum'da vakit geçirdi. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Çehre, tatil sürecinde çekilen mayolu bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
82 yaşındaki Çehre'nin dijital filtreler uygulayarak yayınladığı bu kare, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının odak noktası haline geldi.
"BODRUM'DA HUZUR DOLU, ÇOK GÜZEL BİR TATİL GEÇİRDİM"
Tatil döneminin kendisine olan etkilerini sosyal medya hesabından aktaran Çehre, paylaşımına şu notu ekledi:
"Bodrum'da huzur dolu, çok güzel bir tatil geçirdim... Uzun yürüyüşler, bol kahkahalar ve çok sevdiğim dostlarımla bir arada olmak bana çok iyi geldi. Biraz dinlenmek, yenilenmek ve yeni projeler öncesinde nefes almak gerçekten çok kıymetliydi. Çok yakında birbirinden güzel sürprizlerle yeniden kavuşacağız."
TAKİPÇİLERİNDEN YOĞUN YORUM MESAİSİ
Yakın zamanda sete çıkması beklenen Nebahat Çehre'nin bu karesi, sosyal medyada farklı tartışmaları da beraberinde getirdi. Fotoğraftaki belirgin filtre kullanımı kullanıcıların gözünden kaçmazken, gönderinin altına kısa sürede çok sayıda yorum bırakıldı. Çehre'nin dekoltesini çiçekle sansürlemesi ise dikkatlerden kaçmadı.