Kanseri yenen Semiramis Pekkan'dan sevindiren açıklama: "Bir sağa bir sola gidiyoruz"

Ajda Pekkan ve Semiramis Pekkan

AJDA PEKKAN'DAN AÇIKLAMA

Semiramis Pekkan'ın sağlık durumu, geçtiğimiz haftalarda Ajda Pekkan'ın yaptığı açıklamayla da gündeme gelmişti.

Etiler'de görüntülenen Süperstar, muhabirlerin kardeşiyle ilgili soruları üzerine duygusal anlar yaşamış ve "Semiramis sağlığına kavuştu çok şükür. Bu süreçte dostları onu çok güzel destekledi. Kardeşim benim o, canım ya." sözleriyle mutluluğunu paylaşmıştı.