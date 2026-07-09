Kanseri yenen Semiramis Pekkan'dan sevindiren açıklama: "Bir sağa bir sola gidiyoruz"
Bir süredir akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören Semiramis Pekkan, Konstantinos Argiros'un Harbiye Açıkhava konserinde görüntülendi. Tedavi sürecinin sonuna gelen ünlü isim, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamayla sevenlerinin yüreğine su serpti.
Ajda Pekkan'ın kız kardeşi Semiramis Pekkan, bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu.
TEDAVİ SÜRECİNİN SONUNA GELDİ
Geçtiğimiz haftalarda tedavi sürecinin sonuna geldiğini duyuran Pekkan, bu kez Konstantinos Argiros'un Harbiye Açıkhava'daki konserinde objektiflere yansıdı.Semiramis Pekkan'dan iyi haber: Sağlık durumunu Harbiye'de açıkladı
"BİR SAĞA BİR SOLA GİDİYORUZ"
Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Semiramis Pekkan, sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Gazetecilerin, "Sağlık durumunuz nasıl?" sorusuna içtenlikle cevap veren Pekkan, "Gayet iyiyim teşekkür ederim. Bir sağa, bir sola gidiyoruz işte." sözleriyle tedavi sürecinin olumlu ilerlediğini ifade etti.
SEVENLERİNİ MUTLU EDEN GÖRÜNTÜ
Moralinin yüksek olduğu görülen Pekkan'ın neşeli tavırları dikkat çekerken, sevenleri de ünlü ismi yeniden sağlıklı görmekten duydukları mutluluğu dile getirdi.
Uzun süren tedavi sürecinin ardından sosyal hayatına dönmeye başlayan Pekkan'ın enerjik görüntüsü geceye damga vurdu.
AJDA PEKKAN'DAN AÇIKLAMA
Semiramis Pekkan'ın sağlık durumu, geçtiğimiz haftalarda Ajda Pekkan'ın yaptığı açıklamayla da gündeme gelmişti.
Etiler'de görüntülenen Süperstar, muhabirlerin kardeşiyle ilgili soruları üzerine duygusal anlar yaşamış ve "Semiramis sağlığına kavuştu çok şükür. Bu süreçte dostları onu çok güzel destekledi. Kardeşim benim o, canım ya." sözleriyle mutluluğunu paylaşmıştı.
PERUK KULLANMAYI BIRAKTI
Kanser tedavisi sırasında kemoterapi nedeniyle bir süre peruk kullanan Semiramis Pekkan, geçtiğimiz günlerde ablası Ajda Pekkan'ın konserinde peruksuz görüntülenerek dikkat çekmişti.
Güçlü duruşu, gülümsemesi ve enerjisiyle beğeni toplayan Pekkan için sosyal medyada "Yeniden doğmuş gibi" ve "Çok iyi görünüyor" yorumları yapılmıştı.
Tedavi sürecini geride bırakmaya başlayan Semiramis Pekkan, son açıklamalarıyla sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini gösterirken, sevenlerinden de destek mesajları almaya devam ediyor.