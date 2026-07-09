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Kanseri yenen Semiramis Pekkan'dan sevindiren açıklama: "Bir sağa bir sola gidiyoruz"

Bir süredir akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören Semiramis Pekkan, Konstantinos Argiros'un Harbiye Açıkhava konserinde görüntülendi. Tedavi sürecinin sonuna gelen ünlü isim, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamayla sevenlerinin yüreğine su serpti.

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Kanseri yenen Semiramis Pekkan'dan sevindiren açıklama: "Bir sağa bir sola gidiyoruz"

Ajda Pekkan'ın kız kardeşi Semiramis Pekkan, bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu.

Semiramis Pekkan / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.Semiramis Pekkan / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

TEDAVİ SÜRECİNİN SONUNA GELDİ

Geçtiğimiz haftalarda tedavi sürecinin sonuna geldiğini duyuran Pekkan, bu kez Konstantinos Argiros'un Harbiye Açıkhava'daki konserinde objektiflere yansıdı.

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Semiramis Pekkan'ın son haliSemiramis Pekkan'ın son hali

"BİR SAĞA BİR SOLA GİDİYORUZ"

Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Semiramis Pekkan, sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin, "Sağlık durumunuz nasıl?" sorusuna içtenlikle cevap veren Pekkan, "Gayet iyiyim teşekkür ederim. Bir sağa, bir sola gidiyoruz işte." sözleriyle tedavi sürecinin olumlu ilerlediğini ifade etti.

Kanseri yenen Semiramis Pekkan'dan sevindiren açıklama: "Bir sağa bir sola gidiyoruz"-4

SEVENLERİNİ MUTLU EDEN GÖRÜNTÜ

Moralinin yüksek olduğu görülen Pekkan'ın neşeli tavırları dikkat çekerken, sevenleri de ünlü ismi yeniden sağlıklı görmekten duydukları mutluluğu dile getirdi.

Uzun süren tedavi sürecinin ardından sosyal hayatına dönmeye başlayan Pekkan'ın enerjik görüntüsü geceye damga vurdu.

Ajda Pekkan ve Semiramis PekkanAjda Pekkan ve Semiramis Pekkan

AJDA PEKKAN'DAN AÇIKLAMA

Semiramis Pekkan'ın sağlık durumu, geçtiğimiz haftalarda Ajda Pekkan'ın yaptığı açıklamayla da gündeme gelmişti.

Etiler'de görüntülenen Süperstar, muhabirlerin kardeşiyle ilgili soruları üzerine duygusal anlar yaşamış ve "Semiramis sağlığına kavuştu çok şükür. Bu süreçte dostları onu çok güzel destekledi. Kardeşim benim o, canım ya." sözleriyle mutluluğunu paylaşmıştı.

Semiramis Pekkan'ın peruksuz haliSemiramis Pekkan'ın peruksuz hali

PERUK KULLANMAYI BIRAKTI

Kanser tedavisi sırasında kemoterapi nedeniyle bir süre peruk kullanan Semiramis Pekkan, geçtiğimiz günlerde ablası Ajda Pekkan'ın konserinde peruksuz görüntülenerek dikkat çekmişti.

Güçlü duruşu, gülümsemesi ve enerjisiyle beğeni toplayan Pekkan için sosyal medyada "Yeniden doğmuş gibi" ve "Çok iyi görünüyor" yorumları yapılmıştı.

Tedavi sürecini geride bırakmaya başlayan Semiramis Pekkan, son açıklamalarıyla sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini gösterirken, sevenlerinden de destek mesajları almaya devam ediyor.

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