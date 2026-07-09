Oyuncu Ruhsar Gültekin beyin kanaması geçirdi! Hastaneden ilk açıklama geldi
Türk tiyatrosu ve televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Ruhsar Gültekin, aniden geçirdiği beyin kanaması nedeniyle acil olarak ameliyata alındı. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen ünlü oyuncunun sağlık durumuyla hakkında hastaneden ve yakın arkadaşından açıklama geldi.
Ünlü oyuncu Ruhsar Gültekin, ani gelişen bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılarak acil operasyona alındı. Beyin kanaması geçirdiği saptanan usta sanatçının ameliyat sonrasında yoğun bakım servisinde gözetim altında tutulduğu paylaşıldı.
Edinilen bilgilere göre Ruhsar Gültekin, aniden başlayan yoğun baş ağrısı ve beraberinde görülen kusma şikayetleri nedeniyle sağlık kuruluşuna başvurdu.
PARLA ŞENOL: "TÜM DUALARIM ONUNLA VE AİLESİYLE"
Gültekin'in sağlık durumuyla ilgili bilgileri meslektaşı Parla Şenol paylaştı. Kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden bir bilgilendirme mesajı yayımlayan Şenol, şu ifadeleri kullandı:
Canımız Ruhsar Gültekin beyin kanaması sonrasında ameliyat oldu ve şu an Küçükçekmece Acıbadem'de yoğun bakımda. Tüm dualarım onunla ve ailesiyle.
HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ
Hastaneden de ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili beklenen açıklama geldi. Başhekim Prof. Dr. Hamdi Karakayalı, Gültekin'in geçirdiği beyin kanamasına yönelik müdahalelerin yapıldığını, kanamanın boşaltıldığını ve ventriküler drenaj uygulandığını açıkladı:
Hastamız Ruhsar Gültekin, dün sabah saatlerinde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kenan Koç'a muayene olmak üzere başvurmuştur. Başka bir sağlık kurumunda beyin kanaması ve anevrizma tanısı konulduğundan hastamıza hızla gerekli tetkikler yapılmıştır. Hastamızın tetkikleri sürerken öğlen saatlerinde yeni bir kanama olduğu görülmüş ve önce girişimsel radyolog Doç. Dr. Mehmet Barburoğlu tarafından işleme alınmış, ardından Prof. Dr. Kenan Koç ve ekibi tarafından ameliyatı gerçekleştirilmiştir. Hastanın kanaması boşaltılarak ventriküler drenaj uygulanmıştır. Ameliyat sonrası tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilmekte olup, 8 Temmuz (bugün) sabah saatlerinde uyandırılarak muayene edilmiş, bilincinin açık ve stabil olduğu görülmüştür. Tedavisi gereği yeniden uyutulmaktadır. Hastamız multidisipliner ekip tarafından yakından izlenmekte ve tedavisi stabil olarak devam etmektedir.
PARLA ŞENOL'DEN YENİ AÇIKLAMA
Oyuncu Parla Şenol Ruhsar Gültekin ile ilgili yeni bir paylaşımda bulundu: "Ruhsar stabil durumda. Cumaya kadar uyutuluyor. ilk sonuçlar Cuma belli olacak Bugün tepkilerini kontrol etme amacı olarak kısa süre uyandırdığında gözlemlenen durumu olumlu imiş. Cumaya kadar iyi dilekler zincirine devam"
ŞİRİNE'NİN SESİ OLARAK HAFIZALARA KAZINDI
30 Eylül 1963 tarihinde İstanbul'da gözlerini açan usta sanatçı Ruhsar Gültekin'in resmi kayıtlardaki asıl adı Ruhsar Senyücel'dir. Henüz çok küçük yaşlardayken tiyatro eğitimleri almaya başlayarak sanata adım atan oyuncu, akademik eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü çatısı altında tamamladı.
Sektördeki profesyonel oyunculuk yolculuğuna 1983 senesinde adım atan Gültekin, uzun yıllar boyunca hem televizyon ekranlarında hem de tiyatro sahnelerinde birçok projede yer aldı.
Geniş kitleler tarafından özellikle "Kuruntu Ailesi", "Yasemince", "Aslı ile Kerem", "Dadı" ve "Çiçek Taksi" gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan sanatçı, sadece oyunculuğuyla değil seslendirme dünyasındaki başarılarıyla da adından söz ettirdi. Çok sayıda yabancı sinema ve dizi projesinde seslendirme sanatçılığı yapan usta isim, dünyaca ünlü "Şirinler" çizgi filmindeki "Şirine" karakterinin Türkçe sesi olarak hafızalarda yer edindi.
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