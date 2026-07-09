HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Hastaneden de ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili beklenen açıklama geldi. Başhekim Prof. Dr. Hamdi Karakayalı, Gültekin'in geçirdiği beyin kanamasına yönelik müdahalelerin yapıldığını, kanamanın boşaltıldığını ve ventriküler drenaj uygulandığını açıkladı:

Hastamız Ruhsar Gültekin, dün sabah saatlerinde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kenan Koç'a muayene olmak üzere başvurmuştur. Başka bir sağlık kurumunda beyin kanaması ve anevrizma tanısı konulduğundan hastamıza hızla gerekli tetkikler yapılmıştır. Hastamızın tetkikleri sürerken öğlen saatlerinde yeni bir kanama olduğu görülmüş ve önce girişimsel radyolog Doç. Dr. Mehmet Barburoğlu tarafından işleme alınmış, ardından Prof. Dr. Kenan Koç ve ekibi tarafından ameliyatı gerçekleştirilmiştir. Hastanın kanaması boşaltılarak ventriküler drenaj uygulanmıştır. Ameliyat sonrası tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilmekte olup, 8 Temmuz (bugün) sabah saatlerinde uyandırılarak muayene edilmiş, bilincinin açık ve stabil olduğu görülmüştür. Tedavisi gereği yeniden uyutulmaktadır. Hastamız multidisipliner ekip tarafından yakından izlenmekte ve tedavisi stabil olarak devam etmektedir.