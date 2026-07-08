Ceylan oğlunun doğum gününü kutladı: Yiğit'in son hali gündem oldu
Ünlü türkücü Ceylan, kameralardan uzak bir yaşam süren oğlu Yiğit'in doğum gününü sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir notla kutladı. Paylaşımın ardından Ceylan'ın takipçileri, anne ile oğul arasındaki dikkat çekici benzerliğe yönelik çok sayıda yorumda bulundu.
Türkücü Ceylan, gözlerden uzak yetiştirdiği oğlu Yiğit'in doğum gününü kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla kutladı. Zaman içerisindeki değişimi ve estetik operasyonlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü sanatçı, bu kez ailesiyle ilgili yaptığı paylaşımlara bir yenisini ekledi.
Bir kız ve bir erkek çocuk annesi olan Ceylan'ın, oğlu Yiğit'in son halini takipçilerinin beğenisine sunması dijital platformlarda geniş yankı uyandırdı.
Kendi sosyal medya hesabı üzerinden oğlunun fotoğrafını yayımlayan ünlü türkücü, paylaşımının altına duygusal bir mesaj eklemeyi de ihmal etmedi. Ceylan, oğlunun doğum gününe özel olarak paylaştığı nota, "Yiğit'im canım oğlum, iyi ki doğmuşsun iyi ki senin annen, ben olmuşum. Nice mutlu yıllarımız olsun. Seni çok seviyorum." ifadelerini yazarak sevgisini dile getirdi.
SOSYAL MEDYADA BENZERLİK YORUMLARI YAPILDI
Ünlü sanatçının gözlerden uzak bir şekilde büyüttüğü oğlu Yiğit'in fotoğrafı, kısa sürede takipçileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Ceylan'ın Melodi Bozkurt ve Yiğitcan Gürgen adında iki evladı bulunurken, doğum günü vesilesiyle gündeme gelen Yiğit'in son halini gören kullanıcılar benzerlik vurgusu yaptı.
Birçok sosyal medya kullanıcısı, yayımlanan fotoğrafın altına "Aynı annesine benziyor" şeklinde değerlendirmelerde bulunarak anne ve oğulun yüz hatlarındaki ortak detaylara dikkat çekti.
CEYLAN HAKKINDA MERAK EDİLENLER
Türkücü Ceylan'ın kaç çocuğu var?
Ünlü türkücü Ceylan'ın Melodi Bozkurt adında bir kızı ve Yiğitcan Gürgen adında bir erkek çocuğu olmak üzere iki evladı bulunmaktadır.
Ceylan oğlu Yiğit'in doğum gününü nasıl kutladı?
Ceylan, kameralardan uzak büyüyen oğlu Yiğit'in son halini sosyal medya hesabından paylaşarak, "İyi ki doğmuşsun iyi ki senin annen ben olmuşum" notuyla yeni yaşını tebrik etmiştir.
Sosyal medya kullanıcıları Ceylan'ın oğlunu görünce ne yorumu yaptı?
Fotoğrafı gören çok sayıda takipçi, Ceylan ve oğlu Yiğit'in fiziksel olarak birbirlerine çok benzediğini belirterek "Aynı annesine benziyor" yorumlarında bulunmuştur.