Ceylan oğlunun doğum gününü kutladı: Yiğit'in son hali gündem oldu

CEYLAN HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Türkücü Ceylan'ın kaç çocuğu var?

Ünlü türkücü Ceylan'ın Melodi Bozkurt adında bir kızı ve Yiğitcan Gürgen adında bir erkek çocuğu olmak üzere iki evladı bulunmaktadır.

Ceylan oğlu Yiğit'in doğum gününü nasıl kutladı?

Ceylan, kameralardan uzak büyüyen oğlu Yiğit'in son halini sosyal medya hesabından paylaşarak, "İyi ki doğmuşsun iyi ki senin annen ben olmuşum" notuyla yeni yaşını tebrik etmiştir.

Sosyal medya kullanıcıları Ceylan'ın oğlunu görünce ne yorumu yaptı?

Fotoğrafı gören çok sayıda takipçi, Ceylan ve oğlu Yiğit'in fiziksel olarak birbirlerine çok benzediğini belirterek "Aynı annesine benziyor" yorumlarında bulunmuştur.