Asil Gök ile nişanlanan Derya Uluğ'dan beklenen evlilik açıklaması
Geçtiğimiz ay müzisyen Asil Gök ile nişanlanan şarkıcı Derya Uluğ, Harbiye konserinde düğün hazırlıklarıyla ilgili ilk kez konuştu. Ünlü şarkıcı, “Bu sene içinde düğünü planlıyoruz” diyerek müjdeli haberi duyurdu.
Müzikal birlikteliklerini mutlu bir ilişkiyle taçlandıran Derya Uluğ ile Asil Gök, geçtiğimiz ay ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlanmıştı. Evlilik yolunda ilk büyük adımı atan çiftten müjdeli haber geldi.
TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre; önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde dinleyicileriyle buluşan Derya Uluğ, konser öncesinde magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayarak düğün hazırlıklarının resmen başladığını dile getirdi.
"BU SENE EVLENİYORUZ"
Nişan sürecinin ardından düğün hazırlıklarıyla ilgili ilk kez konuşan şarkıcı, hayranlarını heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Düğün organizasyonu için net bir gün belirlemediklerini ifade eden Derya Uluğ, evlilik takvimine dair şu ifadeleri kullandı: "Tarihimiz henüz belli değil ama bu sene içinde düğünü planlıyoruz."
Bu sözlerle 2026 yılı bitmeden dünyaevine gireceklerinin müjdesini veren ünlü şarkıcı, Harbiye sahnesinde hem şarkılarıyla hem de evlilik haberiyle adından söz ettirdi.
DERYA ULUĞ'UN EVLİLİK AÇIKLAMASINA DAİR DETAYLAR
Derya Uluğ ve Asil Gök ne zaman nişanlandı?
Derya Uluğ ve müzisyen Asil Gök, aileleri ile yakın dostlarının katıldığı özel bir törenle geçtiğimiz ay nişanlanmıştır.
Derya Uluğ'un düğünü ne zaman olacak?
Derya Uluğ, düğün tarihinin henüz netleşmediğini ancak 2026 yılı içinde evlenmeyi planladıklarını açıklamıştır.
Derya Uluğ evlilik açıklamasını nerede yaptı?
Uluğ, evlilik ve düğün hazırlıklarına dair ilk açıklamalarını önceki akşam sahne aldığı Harbiye Açık Hava konseri öncesinde basın mensuplarına yapmıştır.