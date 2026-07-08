Asil Gök ile nişanlanan Derya Uluğ'dan beklenen evlilik açıklaması

Müzikal birlikteliklerini mutlu bir ilişkiyle taçlandıran Derya Uluğ ile Asil Gök, geçtiğimiz ay ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlanmıştı. Evlilik yolunda ilk büyük adımı atan çiftten müjdeli haber geldi.

"BU SENE EVLENİYORUZ"

Nişan sürecinin ardından düğün hazırlıklarıyla ilgili ilk kez konuşan şarkıcı, hayranlarını heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Düğün organizasyonu için net bir gün belirlemediklerini ifade eden Derya Uluğ, evlilik takvimine dair şu ifadeleri kullandı: "Tarihimiz henüz belli değil ama bu sene içinde düğünü planlıyoruz."