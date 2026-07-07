Yasemin Şefkatli uçakta yaşadığı o anları anlattı: "Resmen savrulduk o korkuyu tarif edemiyorum"

Sosyal medya paylaşımları ve aile yaşantısıyla sık sık gündeme gelen Yasemin Şefkatli, bu kez ikiz çocuklarıyla yaptığı uçak yolculuğunda yaşadığı korku dolu anları takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda yaşadığı korkuyu samimi sözlerle dile getiren ünlü isim, uçak korkusunun her geçen gün daha da arttığını söyledi.

Yasemin Şefkatli'nin son paylaşımları

"BULUTA GİRMEMİZ BİR OLDU RESMEN SAVRULDUK"

Şefkatli paylaşımında, "Uçak korkum her seferinde üstüne kata kata gidiyor. Dalaman'da yaşadığımız feci iniş Antalya'ya da nasip oldu... Pilot anons yaptı, hava durumu parçalı bulutlu dedi ve buluta girmemiz bir oldu, resmen savrulduk. O korkuyu tarif edemiyorum." ifadelerini kullandı.

Yaşadığı panik sırasında çocuklarının yanında sakin kalmaya çalıştığını belirten Şefkatli, korkunun fiziksel olarak da kendisini etkilediğini anlattı.

"Çocuklar yanımdayken daha güçlüyüm ama yine de nabzım, tansiyonum kendini zorluyor." diyen Şefkatli, annelik sorumluluğuyla güçlü görünmeye çalışsa da büyük bir stres yaşadığını dile getirdi.