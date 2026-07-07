Yasemin Şefkatli uçakta yaşadığı o anları anlattı: "Resmen savrulduk o korkuyu tarif edemiyorum"
İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, ikiz oğullarıyla yaptığı uçak yolculuğunda yaşadığı türbülans nedeniyle büyük korku yaşadı. Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Şefkatli, hem yaşadığı paniği hem de çocuklarının yanında güçlü kalmaya çalıştığını anlattı. Ünlü isim, korku dolu anların ardından moralini yüksek tutmaya çalıştığını da dile getirdi.
Sosyal medya paylaşımları ve aile yaşantısıyla sık sık gündeme gelen Yasemin Şefkatli, bu kez ikiz çocuklarıyla yaptığı uçak yolculuğunda yaşadığı korku dolu anları takipçileriyle paylaştı.
HER GEÇEN GÜN ARTAN UÇAK KORKUSU
İkiz oğullarıyla birlikte seyahat eden Şefkatli, uçuş sırasında yaşanan şiddetli türbülans nedeniyle büyük panik yaşadığını anlattı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda yaşadığı korkuyu samimi sözlerle dile getiren ünlü isim, uçak korkusunun her geçen gün daha da arttığını söyledi.
"BULUTA GİRMEMİZ BİR OLDU RESMEN SAVRULDUK"
Şefkatli paylaşımında, "Uçak korkum her seferinde üstüne kata kata gidiyor. Dalaman'da yaşadığımız feci iniş Antalya'ya da nasip oldu... Pilot anons yaptı, hava durumu parçalı bulutlu dedi ve buluta girmemiz bir oldu, resmen savrulduk. O korkuyu tarif edemiyorum." ifadelerini kullandı.
Yaşadığı panik sırasında çocuklarının yanında sakin kalmaya çalıştığını belirten Şefkatli, korkunun fiziksel olarak da kendisini etkilediğini anlattı.
"Çocuklar yanımdayken daha güçlüyüm ama yine de nabzım, tansiyonum kendini zorluyor." diyen Şefkatli, annelik sorumluluğuyla güçlü görünmeye çalışsa da büyük bir stres yaşadığını dile getirdi.
MORALİNİ YÜKSEK TUTMAYA ÇALIŞTI
Korku dolu yolculuğun ardından çocuklarının moralini yüksek tutmaya çalışan ünlü isim, yaptığı bir başka paylaşımda ise "Neyse çocukları biraz eğlenmeye getirdik, pozitif şeyler düşünelim." notunu paylaşarak yaşadığı olumsuz anları geride bırakmaya çalıştığını gösterdi.
BÜYÜK AŞKIN PERDE ARKASI
Öte yandan Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in aşk hikayesi de zaman zaman gündeme geliyor. Çift, uzun süren birlikteliklerinin ardından Ekim 2021'de dünyaevine girmişti.
Şefkatli, daha önce katıldığı bir programda İdo Tatlıses ile tanışma hikayelerini de anlatmıştı.
Aynı mekanda iki hafta boyunca karşılaştıklarını söyleyen Şefkatli, "İdo bir gün beni görüp Instagram'da üzerinde sarı tişört olduğu bir fotoğraf paylaştı ve 'Sarışın kız beni bul' yazdı. Daha önce tanışmıyorduk. Sonra hesabına baktım ve galiba ilk mesajı ben attım." ifadelerini kullanmıştı.
"EVLENECEĞİM ADAM BU DEMEMİŞTİM"
İlk tanıştıkları döneme ilişkin de konuşan Şefkatli, "Paylaşımını biraz komik bulmuştum ama hoşuma da gitmişti. İlk tanıdığımda İdo asi ruhlu bir adamdı. 'Evleneceğim adam bu' dememiştim ama etkilenmiştim." sözleriyle ilişkilerinin nasıl başladığını anlatmıştı.
Düğün gününü de unutamadığını söyleyen Yasemin Şefkatli, "Düğüne çıkış anımı ve 'evet' dediğimiz anı hatırlıyorum. Çok keyifliydi, hepimiz için çok güzel bir hatıra olarak kaldı." diyerek o özel günü anlatmıştı.