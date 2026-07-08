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Mert Yazıcıoğlu'ndan Kuruluş Orhan itirafı

Oyuncu Mert Yazıcıoğlu, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Atv ekranlarında yayınlanan dönem dizisi 'Kuruluş Orhan' hakkında konuşan Yazıcıoğlu, set çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu.

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Mert Yazıcıoğlu'ndan Kuruluş Orhan itirafı

TAKVİM'den Aydın Hamza'nın haberine göre; ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, önceki gün İstanbul'un gözde semtlerinden Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Spor ve sempatik tarzıyla çevredekilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan ünlü isim, hayranlarının beğenisini topladı.

Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv, sosyal medyaFotoğraflar: Takvim Foto Arşiv, sosyal medya

Basın mensuplarının sorularını içtenlikle yanıtlayan Yazıcıoğlu, Atv ekranlarında yayınlanan dönem dizisi 'Kuruluş Orhan'daki rolü ve set ortamı hakkında ilk kez konuştu.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Mert Yazıcıoğlu'ndan Kuruluş Orhan itirafı-3

"KURULUŞ ORHAN ÇEKİMLERİ GAYET GÜZELDİ"

Dönem dizilerinin prodüksiyon ve çekim şartları açısından oyuncuları zorladığı yönündeki yorumlar hatırlatılan Mert Yazıcıoğlu, sektördeki bu genel algıya profesyonel bir bakış açısıyla yaklaştı.

Ünlü oyuncu, Kuruluş Orhan setindeki deneyimini şu sözlerle özetledi: "Her işin zorluğu var. Orası da keyifli... Gayet güzeldi"

Mert Yazıcıoğlu'ndan Kuruluş Orhan itirafı-4

AŞK TAM GAZ DEVAM

Mert Yazıcıoğlu, son dönemlerde kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Yazıcıoğlu, bir süre önce Zeynep Artukmaç ile yeni bir aşka yelken açmış ve mayıs ayında ilk kez objektiflerin karşısına el ele çıkmıştı.

Mert Yazıcıoğlu'ndan Kuruluş Orhan itirafı-5

Baş başa yemek yediklerini belirten çift, muhabirlerle ayaküstü sohbet etmişti. Artukmaç ilişkisiyle ilgili "Çok güzel gidiyor, her şey yolunda" derken, daha önce görüntülenmekten kaçındığını söyleyen muhabirlere Mert Yazıcıoğlu "Biz her yere birlikte katılıyoruz ama siz denk getiremiyorsunuz galiba" yanıtını vermişti.

Mert Yazıcıoğlu'ndan Kuruluş Orhan itirafı-6

Çift son olarak ise tatilden yaptıkları paylaşımlarla gündeme gelmişti. Havaların ısınmasıyla birlikte tatile çıkan ikili, kural bozarak sosyal medya hesaplarından yan yana paylaşımda bulunmuştu.

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