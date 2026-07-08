Mert Yazıcıoğlu'ndan Kuruluş Orhan itirafı

AŞK TAM GAZ DEVAM Mert Yazıcıoğlu, son dönemlerde kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Yazıcıoğlu, bir süre önce Zeynep Artukmaç ile yeni bir aşka yelken açmış ve mayıs ayında ilk kez objektiflerin karşısına el ele çıkmıştı.

Baş başa yemek yediklerini belirten çift, muhabirlerle ayaküstü sohbet etmişti. Artukmaç ilişkisiyle ilgili "Çok güzel gidiyor, her şey yolunda" derken, daha önce görüntülenmekten kaçındığını söyleyen muhabirlere Mert Yazıcıoğlu "Biz her yere birlikte katılıyoruz ama siz denk getiremiyorsunuz galiba" yanıtını vermişti.