Sosyal medyadaki eleştirilere ünlü tenör Hakan Aysev'den sert yanıt: "Klavye başındakilerin bana bir şey söylemeye hakkı yok"

Hakan Aysev

"KURUMA İNANMAK ÖNEMLİ"

"Altı evliliğin ardından yeniden nikah masasına oturma kararı almak zordur. Sizin için zor olmadı mı?" sorusu karşısında ise evlilik kurumuna olan sarsılmaz inancını dile getiren Aysev, hayat felsefesini şu sözlerle özetledi: