Sosyal medyadaki eleştirilere ünlü tenör Hakan Aysev'den sert yanıt: "Klavye başındakilerin bana bir şey söylemeye hakkı yok"
Geçtiğimiz dönemde verdiği 60 kilo ve yaşadığı büyük değişimle adından söz ettiren ünlü tenor Hakan Aysev, Çağrı Özsaatçılar ile sade bir törenle evlenerek 7. kez mutluluğa "evet" dedi. Nikah masasına oturmasının ardından sosyal medyada eleştirilerin hedefi olan usta sanatçı, sessizliğini bozarak evlilik kurumuna olan sarsılmaz inancını dile getirdi ve eleştirilere sert tepki gösterdi.
Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası verdiği 60 kiloyla ve yaşadığı büyük görsel değişimle dikkatleri üzerine çeken dünyaca ünlü Türk tenor Hakan Aysev, özel hayatıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.
7. KEZ NİKAH MASASINA OTURDU
Yeni formuna kavuşmasının ardından adından sıkça söz ettiren usta sanatçı, bir süredir aşk yaşadığı Çağrı Özsaatçılar ile hayatını birleştirdi.
Daha önce başından 6 evlilik geçen Hakan Aysev, 7. kez nikah masasına oturdu. Sadece yakın dostlarının katıldığı oldukça sade bir düğün töreniyle dünyaevine giren çiftin bu mutlu gününden özel kareler, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.
"KLAVYE BAŞINDAKİLERİ OKUMUYORUM"
Hakan Aysev'in 7. kez evlenmesi, sosyal medyada tebrik mesajlarının yanı sıra bazı eleştirileri de beraberinde getirdi.
Yaşananların ardından Hürriyet'ten Cansu Topçu'ya konuşan ünlü tenor, "Evlilik kararınızla sosyal medyada eleştirilerin de hedefi oldunuz. Bu durum sizi demoralize etti mi?" sorusuna yanıt verdi:
Hayır. İnandığım bir şey olduğunda kimseyi dinlemem. Ne evliliğinde, ne iş hayatında bir şey yapabilmiş insanların klavye başında bana bir şey söylemeye hakları yok. Kendilerinde öyle bir hak buluyorlarsa da devam etsinler, ben okumuyorum.
"KURUMA İNANMAK ÖNEMLİ"
"Altı evliliğin ardından yeniden nikah masasına oturma kararı almak zordur. Sizin için zor olmadı mı?" sorusu karşısında ise evlilik kurumuna olan sarsılmaz inancını dile getiren Aysev, hayat felsefesini şu sözlerle özetledi:
Hayır, kuruma inanmak önemli. Meslekte bir şey yolunda gitmezse bırakıyor muyuz? Hayır. İnandığımız şeyin peşinden gidiyoruz. Ben gençken Avrupa'da büyük operalara onlarca audition yaptım, hepsinde kazanmadım. Daha çok çalıştım, tekrar denedim. İnanmanız gerekiyor. Dediğim gibi ben kuruma inanıyorum. Yaşaması gereken bir kurum. Nasıl çocuk sahibi olmak insana birçok şey öğretiyor, evlilik de öyle. Fedakârlık, anlayış isteyen, insanı insan gibi hissettiren bir kurum.
HAKAN AYSEV'İN EVLİLİK KRONOLOJİSİ
Magazin tarihine geçecek nitelikteki bu evlilikle birlikte ünlü tenorun geçmişteki nikah defteri de yeniden aralandı. İşte Hakan Aysev'in bugüne kadar gerçekleştirdiği 7 evliliğin özeti:
- Evlilik - 1988: Sanat kariyerinin henüz ilk yıllarında genç yaşta nikah masasına oturdu.
- Evlilik - 2000: Milenyum yılında ikinci kez dünyaevine girdi.
- Evlilik - 2008: Pelin Doğan ile evlendi ancak bu evlilik aynı yıl içinde sona erdi.
- Evlilik - 2009: Mimar Esen Öncan ile hayatını birleştirdi. 2013 yılına kadar süren bu evlilikten "Esen Can" adında bir kız çocuğu dünyaya geldi.
- Evlilik - 2016: Vokalist Banu Karaca ile evlendi, evlilikleri 2017 yılında boşanmayla sonuçlandı.
- Evlilik - 2018: Evren Aysev ile dünyaevine girdi ve bu birliktelik de 2020 yılında resmi olarak bitti.
- Evlilik - 2026: Çağrı Özsaatçılar ile imza atarak yeniden mutluluğu yakaladı.
Hakan Aysev kimdir?
Hakan Aysev, Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra opera kariyerine Viyana Devlet Operası'nda devam etmiş dünyaca ünlü Türk opera sanatçısı ve tenordur. 1998 yılında Türkiye'ye dönen ve şu anda İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı olarak görev yapan usta müzisyen, operayı geniş kitlelere sevdirmek ve popülerleştirmek adına önemli çalışmalara imza atmıştır. Bu amaç doğrultusunda rock grupları ve pop sanatçılarıyla ortak sahne projeleri gerçekleştiren sanatçı, pop şarkılarından oluşan özel albümler de yayınlamıştır.