Ünlü tenor Hakan Aysev 7. kez nikah masasına oturdu: İşte sosyal medyayı sallayan düğünden ilk kareler

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Ünlü tenor Hakan Aysev, Çağrı Özsaatçılar ile evlenerek 7. kez nikah masasına oturdu.

Çift, sadece yakın dostların ve aile üyelerinin katıldığı sade bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Hakan Aysev'in daha önce 1988, 2000, 2008, 2009, 2016 ve 2018 yıllarında evlendiği ve bu evliliklerin sona erdiği belirtildi.

Sanatçının 2009-2013 yılları arasında süren Esen Öncan ile evliliğinden Esen Can adında bir kız çocuğu dünyaya geldi.

Düğün fotoğrafları sosyal medyada paylaşılınca kullanıcılar sanatçının evlilik sayısına ilişkin yorumlar yaptı.

Opera dünyasının güçlü seslerinden biri olan ve son yıllarda verdiği kilolarla yepyeni bir görünüme kavuşan ünlü tenor Hakan Aysev, özel hayatıyla bir kez daha magazin dünyasının merkezine oturdu.

Hakan Aysev ve Çağrı Özsaatçılar'ın nişanından kareler / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır. 7'İNCİ KEZ NİKAH MASASINA OTURDU Daha önce başından 6 evlilik geçen usta sanatçı, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı Çağrı Özsaatçılar ile ilişkisini resmiyete dökerek 7. kez nikah masasına oturdu.