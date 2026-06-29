Ünlü tenor Hakan Aysev 7. kez nikah masasına oturdu: İşte sosyal medyayı sallayan düğünden ilk kareler
Opera dünyasının dev ismi Hakan Aysev, aradığı mutluluğu Çağrı Özsaatçılar'da buldu. 7. kez nikah masasına oturan ünlü tenorun sürpriz düğünü, sosyal medyada "Gelin hanım çok cesurmuş" yorumlarını da beraberinde getirdi.
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- Ünlü tenor Hakan Aysev, Çağrı Özsaatçılar ile evlenerek 7. kez nikah masasına oturdu.
- Çift, sadece yakın dostların ve aile üyelerinin katıldığı sade bir törenle hayatlarını birleştirdi.
- Hakan Aysev'in daha önce 1988, 2000, 2008, 2009, 2016 ve 2018 yıllarında evlendiği ve bu evliliklerin sona erdiği belirtildi.
- Sanatçının 2009-2013 yılları arasında süren Esen Öncan ile evliliğinden Esen Can adında bir kız çocuğu dünyaya geldi.
- Düğün fotoğrafları sosyal medyada paylaşılınca kullanıcılar sanatçının evlilik sayısına ilişkin yorumlar yaptı.
Opera dünyasının güçlü seslerinden biri olan ve son yıllarda verdiği kilolarla yepyeni bir görünüme kavuşan ünlü tenor Hakan Aysev, özel hayatıyla bir kez daha magazin dünyasının merkezine oturdu.
7'İNCİ KEZ NİKAH MASASINA OTURDU
Daha önce başından 6 evlilik geçen usta sanatçı, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı Çağrı Özsaatçılar ile ilişkisini resmiyete dökerek 7. kez nikah masasına oturdu.
SADE BİR TÖRENLE MUTLULUĞA "EVET" DEDİLER
Çift, hayatlarını birleştirme kararı aldıktan sonra sadece en yakın dostlarının ve aile üyelerinin katıldığı oldukça sade ve samimi bir tören gerçekleştirdi.
Çiftin bu mutlu gününde çekilen renkli ve neşeli kareler, arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede gündem olan fotoğraflara beğeni yağarken, Hakan Aysev'in yeniden evlenmesi sosyal medya kullanıcılarının da diline düştü.
SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI
Hakan Aysev'in 7. kez dünyaevine girmesi sosyal medya platformlarında espri dolu yorumları da beraberinde getirdi. Kullanıcılar düğün fotoğraflarının altına "Gelin hanım gerçekten cesurmuş", "Valla gelini takdir ettim", "Evlilik azmine ve çabana sağlık Hakan Aysev" şeklinde yorumlar yazarak şaşkınlıklarını gizleyemedi.
"BEN İLİŞKİLERİMİ DAHA RESMİ YAŞIYORUM"
Daha önceki boşanma süreçlerinde evliliğe bakış açısını esprili ve dürüst bir dille özetleyen Aysev, şu ifadeleriyle dikkat çekmişti:
Ben ilişkilerimi daha resmi yaşıyorum, insanları daha çok ciddiye alıyorum ve kimseyi kıramıyorum. Bir insan hayatını benimle devam ettirmek, benimle evlenmek istiyorsa 'tabii ki' diyorum.
HAKAN AYSEV'İN EVLİLİK KRONOLOJİSİ
Magazin tarihine geçecek nitelikteki bu evlilikle birlikte ünlü tenorun geçmişteki nikâh defteri de yeniden aralandı. İşte Hakan Aysev'in bugüne kadar gerçekleştirdiği 7 evliliğin özeti:
- Evlilik - 1988: Sanat kariyerinin henüz ilk yıllarında genç yaşta nikah masasına oturdu.
- Evlilik - 2000: Milenyum yılında ikinci kez dünyaevine girdi.
- Evlilik - 2008: Pelin Doğan ile evlendi ancak bu evlilik aynı yıl içinde sona erdi.
- Evlilik - 2009: Mimar Esen Öncan ile hayatını birleştirdi. 2013 yılına kadar süren bu evlilikten "Esen Can" adında bir kız çocuğu dünyaya geldi.
- Evlilik - 2016: Vokalist Banu Karaca ile evlendi, evlilikleri 2017 yılında boşanmayla sonuçlandı.
- Evlilik - 2018: Evren Aysev ile dünyaevine girdi ve bu birliktelik de 2020 yılında resmi olarak bitti.
- Evlilik - 2026: Çağrı Özsaatçılar ile imza atarak yeniden mutluluğu yakaladı.