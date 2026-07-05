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Buse Terim aşkını evinin başköşesine taşıdı! Çerçeveli fotoğrafa romantik not

İş insanı Volkan Bahçekapılı ile 10 yıllık evliliğini sonlandırdıktan sonra gönlünü Batu Son'a kaptıran ünlü teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim, aşkını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor. Sosyal medyada sevgilisiyle romantik bir karesini paylaşan Terim, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

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Buse Terim aşkını evinin başköşesine taşıdı! Çerçeveli fotoğrafa romantik not

Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim, iş insanı Volkan Bahçekapılı ile olan 10 yıllık evliliğini bitirdikten sonra hayatında yeni bir sayfa açtı.

Buse Terim ve Batu Son / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.Buse Terim ve Batu Son / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

SÜRPRİZ PAYLAŞIM

Ayrılığın ardından sürpriz bir paylaşımla aşkını ilan eden Terim, bir süredir iş insanı Batu Son ile yaşadığı birliktelikle magazin gündeminden düşmüyor.

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Buse Terim aşkını evinin başköşesine taşıdı! Çerçeveli fotoğrafa romantik not-3

"HAYAT ÇOK GÜZEL DEVAM EDİYOR"

Instagram hesabında 2 milyona yakın takipçisi bulunan ünlü isim, geçtiğimiz günlerde ilişkisi hakkında gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

Yaşadığı mutluluğu gizlemeyen Terim, "Her şey çok güzel ilerliyor, keyfimiz yerinde. Hayatımda güzel bir dönemden geçiyorum. Özelin özel kalmasını tercih ediyorum ama hayat devam etmez diye düşünüyorsanız, ediyor. Hem de çok güzel devam ediyor. Karşıma onun gibi eşi benzeri olmayan, kalbi çok güzel biri çıktığı için çok mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.

Buse Terim'in son paylaşımıBuse Terim'in son paylaşımı

EVİNDEN ROMANTİK PAYLAŞIM

Yeni ilişkisinde adeta bulutların üzerinde olan Buse Terim, sevgilisi Batu Son ile olan aşkını sosyal medyadan ilan etmeye devam ediyor. Son olarak evindeki çerçeveli bir fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim, paylaşımına "Aşk" notunu düştü.

Terim, sevgilisine olan bağını bir kez daha gözler önüne serdi. Ünlü ismin bu romantik paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni alarak yorum yağmuruna tutuldu.

Buse Terim aşkını evinin başköşesine taşıdı! Çerçeveli fotoğrafa romantik not-5

14 ŞUBAT PAYLAŞIMI HATIRLANDI

Geçtiğimiz 14 Şubat Sevgililer Günü'nde de romantizmin zirvesine çıkan ünlü fenomen, sevgilisi Batu Son için duygu dolu şu sözleri ifade etmişti:

Bazı insanlar hayatına girmez, kalbine yerleşir. Aynı karede gülmek değil mesele, aynı hayale bakabilmek. Yanımda olduğun her an, dünya biraz daha yumuşak, biraz daha güzel. İyi ki biz, iyi ki sen.

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