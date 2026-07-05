Buse Terim aşkını evinin başköşesine taşıdı! Çerçeveli fotoğrafa romantik not

Buse Terim'in son paylaşımı

EVİNDEN ROMANTİK PAYLAŞIM

Yeni ilişkisinde adeta bulutların üzerinde olan Buse Terim, sevgilisi Batu Son ile olan aşkını sosyal medyadan ilan etmeye devam ediyor. Son olarak evindeki çerçeveli bir fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim, paylaşımına "Aşk" notunu düştü.

Terim, sevgilisine olan bağını bir kez daha gözler önüne serdi. Ünlü ismin bu romantik paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni alarak yorum yağmuruna tutuldu.