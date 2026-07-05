CANLI YAYIN
Geri

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu İtalya'ya damga vurdu: Yoğun ilgi festival komitesine salon değiştirtti

Türkiye'nin global yüzleri Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, İtalya'daki Italian Global Series Festival’in açılış gecesinde boy gösterdi. Hollywood yıldızı Titus Welliver’a ödül takdim eden ve kırmızı halı şıklığıyla göz kamaştıran Gürel ile eşi Serkan Çayoğlu'nun birlikte katılacağı söyleşiye İtalyan hayranlarından yoğun talep gelince, festival yönetimi etkinliği daha büyük bir salona taşıdı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu İtalya'ya damga vurdu: Yoğun ilgi festival komitesine salon değiştirtti

Türkıye'nin global yüzleri Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, İtalya'da düzenlenen Italian Global Series Festival'in açılış gecesine katıldı.

Özge Gürel ve dünyaca ünlü oyuncu Titus Welliver / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.Özge Gürel ve dünyaca ünlü oyuncu Titus Welliver / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

HOLYWOOD YILDIZINA ÖDÜL TAKDİMİ

Törende Özge Gürel, dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Titus Welliver'a 'Maximo Excellence Award' ödülünü takdim etti.

Uluslararası televizyon dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren festivalde Gürel, mini elbisesi ve Kafkas takılarıyla kırmızı halıya damgasını vurdu.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Özge Gürel ve Serkan ÇayoğluÖzge Gürel ve Serkan Çayoğlu

SÖYLEŞİYE YOĞUN İLGİ

Geçen sene "Excellence Award – International Star" (Uluslararası Yıldız- Mükemmellik Ödülü) ile festivalde onurlandırılan Gürel, bugün Serkan Çayoğlu ile festivalde söyleşiye katılacak.

Özge GürelÖzge Gürel

ETKİNLİK BÜYÜK SALONA TAŞINDI

Öte yandan ünlü çiftin söyleşisine yoğun ilgi olunca festival etkinliği daha büyük bir salona almaya karar verdi.

Çiftin kariyer yolculuğu, uluslararası projeler ve oyunculuk deneyimleri üzerine gerçekleştireceği söyleşinin festivalin en yoğun katılımlı etkinliklerinden biri olması bekleniyor.

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu İtalya'ya damga vurdu: Yoğun ilgi festival komitesine salon değiştirtti-5

Özge Gürel kimdir?

Özge Gürel Çayoğlu 5 Şubat 1987'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. "Kızım Nerede?" dizisiyle adım attığı oyunculuk kariyerinde "Kiraz Mevsimi", "Dolunay" ve "Bay Yanlış" gibi projelerle uluslararası düzeyde büyük bir üne kavuşmuş Türk oyuncudur. Özellikle başrolünde yer aldığı dizilerin İtalya televizyonlarında yayınlanan ilk Türk yapımları olmasıyla İtalyan izleyicisinin büyük beğenisini kazanan sanatçı, "Kar Kırmızı" filmindeki performansıyla Altın Portakal'da En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterilmiştir. Anne tarafından Selanik göçmeni, baba tarafından ise Çerkes kökenli olan başarılı oyuncu, 2022 yılında kendisi gibi oyuncu olan Serkan Çayoğlu ile dünyaevine girmiştir.

Aradan 19 yıl geçti ama acısı hep taze... Merve Sevi'den Barış Akarsu için yürek burkan paylaşım
SONRAKİ HABER

Aradan 19 yıl geçti ama acısı hep taze!

 Diva Bülent Ersoy yıllar sonra kural bozdu: Hastane odasında sürpriz estetik itirafı
ÖNCEKİ HABER

Diva yıllar sonra kural bozdu
Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler