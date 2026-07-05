Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu İtalya'ya damga vurdu: Yoğun ilgi festival komitesine salon değiştirtti

Özge Gürel kimdir?

Özge Gürel Çayoğlu 5 Şubat 1987'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. "Kızım Nerede?" dizisiyle adım attığı oyunculuk kariyerinde "Kiraz Mevsimi", "Dolunay" ve "Bay Yanlış" gibi projelerle uluslararası düzeyde büyük bir üne kavuşmuş Türk oyuncudur. Özellikle başrolünde yer aldığı dizilerin İtalya televizyonlarında yayınlanan ilk Türk yapımları olmasıyla İtalyan izleyicisinin büyük beğenisini kazanan sanatçı, "Kar Kırmızı" filmindeki performansıyla Altın Portakal'da En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterilmiştir. Anne tarafından Selanik göçmeni, baba tarafından ise Çerkes kökenli olan başarılı oyuncu, 2022 yılında kendisi gibi oyuncu olan Serkan Çayoğlu ile dünyaevine girmiştir.