Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu İtalya'ya damga vurdu: Yoğun ilgi festival komitesine salon değiştirtti
Türkiye'nin global yüzleri Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, İtalya'daki Italian Global Series Festival’in açılış gecesinde boy gösterdi. Hollywood yıldızı Titus Welliver’a ödül takdim eden ve kırmızı halı şıklığıyla göz kamaştıran Gürel ile eşi Serkan Çayoğlu'nun birlikte katılacağı söyleşiye İtalyan hayranlarından yoğun talep gelince, festival yönetimi etkinliği daha büyük bir salona taşıdı.
Türkıye'nin global yüzleri Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, İtalya'da düzenlenen Italian Global Series Festival'in açılış gecesine katıldı.
HOLYWOOD YILDIZINA ÖDÜL TAKDİMİ
Törende Özge Gürel, dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Titus Welliver'a 'Maximo Excellence Award' ödülünü takdim etti.
Uluslararası televizyon dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren festivalde Gürel, mini elbisesi ve Kafkas takılarıyla kırmızı halıya damgasını vurdu.
SÖYLEŞİYE YOĞUN İLGİ
Geçen sene "Excellence Award – International Star" (Uluslararası Yıldız- Mükemmellik Ödülü) ile festivalde onurlandırılan Gürel, bugün Serkan Çayoğlu ile festivalde söyleşiye katılacak.
ETKİNLİK BÜYÜK SALONA TAŞINDI
Öte yandan ünlü çiftin söyleşisine yoğun ilgi olunca festival etkinliği daha büyük bir salona almaya karar verdi.
Çiftin kariyer yolculuğu, uluslararası projeler ve oyunculuk deneyimleri üzerine gerçekleştireceği söyleşinin festivalin en yoğun katılımlı etkinliklerinden biri olması bekleniyor.
Özge Gürel kimdir?
Özge Gürel Çayoğlu 5 Şubat 1987'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. "Kızım Nerede?" dizisiyle adım attığı oyunculuk kariyerinde "Kiraz Mevsimi", "Dolunay" ve "Bay Yanlış" gibi projelerle uluslararası düzeyde büyük bir üne kavuşmuş Türk oyuncudur. Özellikle başrolünde yer aldığı dizilerin İtalya televizyonlarında yayınlanan ilk Türk yapımları olmasıyla İtalyan izleyicisinin büyük beğenisini kazanan sanatçı, "Kar Kırmızı" filmindeki performansıyla Altın Portakal'da En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterilmiştir. Anne tarafından Selanik göçmeni, baba tarafından ise Çerkes kökenli olan başarılı oyuncu, 2022 yılında kendisi gibi oyuncu olan Serkan Çayoğlu ile dünyaevine girmiştir.