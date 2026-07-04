Aradan 19 yıl geçti ama acısı hep taze... Merve Sevi'den Barış Akarsu için yürek burkan paylaşım
Oyuncu Merve Sevi, 'Yalancı Yarim' dizisindeki partneri ve yakın dostu Barış Akarsu'nun vefatının 19 yıldönümünde sosyal medya hesabından duygu yüklü bir paylaşımda bulundu. Merhum sanatçının fotoğrafını yayınlayan Sevi, eklediği kısa ve net notla hem kendi takipçilerini hem de Akarsu'nun hayranlarını derinden etkiledi.
Akademi Türkiye yarışmasında elde ettiği başarıyla adını geniş kitlelere duyuran ve müzik kariyerindeki adımlarının ardından oyunculuğa geçiş yapan Barış Akarsu, dönemine damga vuran 'Yalancı Yarim' dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı.
Dizideki eğlenceli halleri ve sergiledikleri uyumla sık sık adlarından söz ettiren Barış Akarsu ile partneri Merve Sevi arasında zamanla güçlü bir dostluk bağı kuruldu. Ancak bu samimi bağ, genç sanatçının 29 Haziran 2007 tarihinde Bodrum'da geçirdiği feci trafik kazasının ardından yarım kaldı.
Kaza sonrası 5 gün yoğun bakımda kalan ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Akarsu, 4 Temmuz 2007 Çarşamba günü yaşamını yitirdi.
"SEN HEP 28" NOTUYLA ÖZLEM DOLU ANMA
Ani vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan Barış Akarsu'nun aramızdan ayrılışının üzerinden tam 19 yıl geçti. Aradan geçen uzun yıllara rağmen yakın arkadaşını ve dizideki rol arkadaşını unutmayan Merve Sevi, sanatçının ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabı üzerinden yürek burkan bir anma gerçekleştirdi.
Barış Akarsu'nun hafızalarda yer eden içten gülümsediği bir fotoğraf karesini takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, gönderisinin altına "Sen hep 28" notunu düştü.
Genç yaşta hayatını kaybeden dostunun yaşını ve anısını bu sembolik ifadeyle yaşatan Sevi'nin özlem dolu bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bularak hem kendi takipçilerini hem de merhum sanatçının her yıl anısını yaşatan sadık hayranlarını bir kez daha derinden duygulandırdı.
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Barış Akarsu ne zaman ve nasıl hayatını kaybetti?
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Barış Akarsu, 29 Haziran 2007 tarihinde Bodrum'da geçirdiği trafik kazasının ardından 4 Temmuz 2007'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Merve Sevi ve Barış Akarsu hangi dizide birlikte oynamıştı?
İkili, 2000'li yılların popüler televizyon yapımlarından biri olan ve geniş kitlelerce takip edilen 'Yalancı Yarim' dizisinde başrolleri paylaşmıştı.
Merve Sevi, Barış Akarsu'nun ölüm yıl dönümünde ne paylaştı?
Merve Sevi, vefatının 19. yılında Barış Akarsu'nun güler yüzlü bir fotoğrafını paylaşarak altına "O hep 28" şeklinde duygusal ve kısa bir not ekledi