Ani vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan Barış Akarsu'nun aramızdan ayrılışının üzerinden tam 19 yıl geçti. Aradan geçen uzun yıllara rağmen yakın arkadaşını ve dizideki rol arkadaşını unutmayan Merve Sevi, sanatçının ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabı üzerinden yürek burkan bir anma gerçekleştirdi.

Barış Akarsu'nun hafızalarda yer eden içten gülümsediği bir fotoğraf karesini takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, gönderisinin altına "Sen hep 28" notunu düştü.

Genç yaşta hayatını kaybeden dostunun yaşını ve anısını bu sembolik ifadeyle yaşatan Sevi'nin özlem dolu bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bularak hem kendi takipçilerini hem de merhum sanatçının her yıl anısını yaşatan sadık hayranlarını bir kez daha derinden duygulandırdı.