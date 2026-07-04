CANLI YAYIN
Geri

Aradan 19 yıl geçti ama acısı hep taze... Merve Sevi'den Barış Akarsu için yürek burkan paylaşım

Oyuncu Merve Sevi, 'Yalancı Yarim' dizisindeki partneri ve yakın dostu Barış Akarsu'nun vefatının 19 yıldönümünde sosyal medya hesabından duygu yüklü bir paylaşımda bulundu. Merhum sanatçının fotoğrafını yayınlayan Sevi, eklediği kısa ve net notla hem kendi takipçilerini hem de Akarsu'nun hayranlarını derinden etkiledi.

Giriş Tarihi:
Aradan 19 yıl geçti ama acısı hep taze... Merve Sevi'den Barış Akarsu için yürek burkan paylaşım

Akademi Türkiye yarışmasında elde ettiği başarıyla adını geniş kitlelere duyuran ve müzik kariyerindeki adımlarının ardından oyunculuğa geçiş yapan Barış Akarsu, dönemine damga vuran 'Yalancı Yarim' dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Dizideki eğlenceli halleri ve sergiledikleri uyumla sık sık adlarından söz ettiren Barış Akarsu ile partneri Merve Sevi arasında zamanla güçlü bir dostluk bağı kuruldu. Ancak bu samimi bağ, genç sanatçının 29 Haziran 2007 tarihinde Bodrum'da geçirdiği feci trafik kazasının ardından yarım kaldı.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Aradan 19 yıl geçti ama acısı hep taze... Merve Sevi'den Barış Akarsu için yürek burkan paylaşım-3

Kaza sonrası 5 gün yoğun bakımda kalan ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Akarsu, 4 Temmuz 2007 Çarşamba günü yaşamını yitirdi.

Aradan 19 yıl geçti ama acısı hep taze... Merve Sevi'den Barış Akarsu için yürek burkan paylaşım-4

"SEN HEP 28" NOTUYLA ÖZLEM DOLU ANMA

Ani vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan Barış Akarsu'nun aramızdan ayrılışının üzerinden tam 19 yıl geçti. Aradan geçen uzun yıllara rağmen yakın arkadaşını ve dizideki rol arkadaşını unutmayan Merve Sevi, sanatçının ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabı üzerinden yürek burkan bir anma gerçekleştirdi.

Aradan 19 yıl geçti ama acısı hep taze... Merve Sevi'den Barış Akarsu için yürek burkan paylaşım-5

Barış Akarsu'nun hafızalarda yer eden içten gülümsediği bir fotoğraf karesini takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, gönderisinin altına "Sen hep 28" notunu düştü.

Aradan 19 yıl geçti ama acısı hep taze... Merve Sevi'den Barış Akarsu için yürek burkan paylaşım-6

Genç yaşta hayatını kaybeden dostunun yaşını ve anısını bu sembolik ifadeyle yaşatan Sevi'nin özlem dolu bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bularak hem kendi takipçilerini hem de merhum sanatçının her yıl anısını yaşatan sadık hayranlarını bir kez daha derinden duygulandırdı.

Aradan 19 yıl geçti ama acısı hep taze... Merve Sevi'den Barış Akarsu için yürek burkan paylaşım-7

MERAK EDİLENLER

Barış Akarsu ne zaman ve nasıl hayatını kaybetti?

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Barış Akarsu, 29 Haziran 2007 tarihinde Bodrum'da geçirdiği trafik kazasının ardından 4 Temmuz 2007'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Merve Sevi ve Barış Akarsu hangi dizide birlikte oynamıştı?

İkili, 2000'li yılların popüler televizyon yapımlarından biri olan ve geniş kitlelerce takip edilen 'Yalancı Yarim' dizisinde başrolleri paylaşmıştı.

Merve Sevi, Barış Akarsu'nun ölüm yıl dönümünde ne paylaştı?

Merve Sevi, vefatının 19. yılında Barış Akarsu'nun güler yüzlü bir fotoğrafını paylaşarak altına "O hep 28" şeklinde duygusal ve kısa bir not ekledi

43 saniyede yüzde 100 şoku! Gizem Karaca kızı Leyla Yaz için anket yaptı sonucu görünce sitem etti
SONRAKİ HABER

43 saniyede yüzde 100 şoku!
Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Magazin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler